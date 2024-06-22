Шэмс Чарания: «Лейкерс» сохраняют интерес к Деджонте Мюррэю»

Теги Атланта Лейкерс НБА Деджонте Мюррэй Шэмс Чарания Баскетбол

«Лейкерс» все еще интересен вариант с Деджонте Мюррэем.

Калифорнийский клуб уже пытался выменять защитника «Атланты» по ходу сезона-23/24.

«Лейкерс» пытались заполучить Мюррэя в прошлом сезоне в последний день перед дедлайном. Как мне кажется, команды лиги ожидают, что снова вернутся к разговорам по его возможному обмену во время следующей недели. Это относится и к «Лейкерс». Они сохраняли определенный уровень интереса к Деджонте на протяжении последних нескольких месяцев», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

У Мюррэя контракт до 2027 года с опцией игрока на сезон-27/28.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий