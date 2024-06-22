Шэмс Чарания: «Лейкерс» сохраняют интерес к Деджонте Мюррэю»
«Лейкерс» все еще интересен вариант с Деджонте Мюррэем.
Калифорнийский клуб уже пытался выменять защитника «Атланты» по ходу сезона-23/24.
«Лейкерс» пытались заполучить Мюррэя в прошлом сезоне в последний день перед дедлайном. Как мне кажется, команды лиги ожидают, что снова вернутся к разговорам по его возможному обмену во время следующей недели. Это относится и к «Лейкерс». Они сохраняли определенный уровень интереса к Деджонте на протяжении последних нескольких месяцев», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
У Мюррэя контракт до 2027 года с опцией игрока на сезон-27/28.