Дуайт Ховард о решении покинуть «Лейкерс» на пике: «Эмоции взяли надо мной верх»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард сожалеет о решении покинуть «Лейкерс» в 2013 году.

«Оглядываясь назад, я принял решение на эмоциях.

Эмоции очень сказались на моем решении, и я слышал, что это нехорошо. Мне говорили, что Кобе Брайант хочет, чтобы я остался, но я не знаю, не знаю.

Жаль, что я не могу вернуться в прошлое и принять это решение мудро, взвесив все. Не думаю, что тогда я хорошо взвесил свое решение. Эмоции взяли надо мной верх», – сказал бывший игрок НБА.

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1 комментарий
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Если хотя бы Эндрю Байнум, который по таланту ощутимо ниже Супермена, так быстро бы не ушёл с ярмарки, те Лейкерс могли бы зацепить ещё гайку-другую. А уж про Дуайта и говорить нечего. Хорошо, что 6 лет спустя всё взвесил правильно - и взял чемпионство как ролевик. У многих топов и такого нет.
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