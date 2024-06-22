Дуайт Ховард о решении покинуть «Лейкерс» на пике: «Эмоции взяли надо мной верх»

Дуайт Ховард сожалеет о решении покинуть «Лейкерс» в 2013 году.

«Оглядываясь назад, я принял решение на эмоциях.

Эмоции очень сказались на моем решении, и я слышал, что это нехорошо. Мне говорили, что хочет, чтобы я остался, но я не знаю, не знаю.

Жаль, что я не могу вернуться в прошлое и принять это решение мудро, взвесив все. Не думаю, что тогда я хорошо взвесил свое решение. Эмоции взяли надо мной верх», – сказал бывший игрок .