Риккардо Фойс войдет в тренерский штаб Майка Брауна в «Сакраменто»

Теги Джанмарко Поццекко Майк Браун Сакраменто сборная Италии по баскетболу НБА Баскетбол

Риккардо Фойс станет ассистентом главного тренера «Сакраменто».

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко во время сегодняшней пресс-конференции накануне товарищеского матча против сборной Грузии объявил, что его ассистент Риккардо Фойс в следующем сезоне присоединится к штабу Майка Брауна в «Сакраменто».

37-летний итальянский специалист с 2019 по 2021 год был тренером по развитию игроков в штабе Монти Уильямса в «Финиксе».

У Фойса большой опыт работы в NCAA, в университетах Пеппердайн, Гонзага и Аризона.

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