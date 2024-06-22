Риккардо Фойс войдет в тренерский штаб Майка Брауна в «Сакраменто»

Риккардо Фойс станет ассистентом главного тренера «Сакраменто».

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко во время сегодняшней пресс-конференции накануне товарищеского матча против сборной Грузии объявил, что его ассистент Риккардо Фойс в следующем сезоне присоединится к штабу в « ».

37-летний итальянский специалист с 2019 по 2021 год был тренером по развитию игроков в штабе Монти Уильямса в «Финиксе».

У Фойса большой опыт работы в NCAA, в университетах Пеппердайн, Гонзага и Аризона.