Малик Монк – самый стильный игрок НБА 2024 года по версии GQ

Теги Сакраменто НБА Баскетбол - фото Малик Монк Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Журнал GQ признал Малика Монка самым стильным игроком НБА в 2024 году.

Голосование проходило всю неделю в аккаунте GQ Sports в социальной сети. Защитник «Кингз» забрал титул у Шэя Гилджес-Александера («Оклахома»), который выходил в финальный тур три года подряд.

Монк в этом году впервые претендовал на звание самого стильного игрока. На пути к финалу он выбил Джейлена Уильямса («Оклахома»), Расселла Уэстбрука («Клипперс») и Леброна Джеймса («Лейкерс»).

Вчера стало известно, что Монк подпишет с «Сакраменто» новый контракт на 78 млн долларов и 4 года.

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5 комментариев
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Кринжовых Фото нужно добавить было ещё
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Ого, до чего вменяемые деньги! 19,5 за сезон
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Ну раз Рассола обошел, то тут без вариантов
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Ответ Tik Tot Don Don
Кринжовых Фото нужно добавить было ещё
https://www.instagram.com/p/C8fJLVoA2fS/?img_index=1
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