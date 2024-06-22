Малик Монк – самый стильный игрок НБА 2024 года по версии GQ

Журнал GQ признал Малика Монка самым стильным игроком НБА в 2024 году.

Голосование проходило всю неделю в аккаунте GQ Sports в социальной сети. Защитник «Кингз» забрал титул у («Оклахома»), который выходил в финальный тур три года подряд.

Монк в этом году впервые претендовал на звание самого стильного игрока. На пути к финалу он выбил Джейлена Уильямса («Оклахома»), Расселла Уэстбрука («Клипперс») и Леброна Джеймса («Лейкерс»).

Вчера стало известно, что подпишет с « » новый контракт на 78 млн долларов и 4 года.