Малик Монк подпишет с «Сакраменто» контракт на 78 млн долларов и 4 года

Теги переходы Сакраменто НБА Малик Монк Монте Макнэр Баскетбол

Малик Монк остается в «Сакраменто».

Защитник намерен подписать с клубом 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, включающий опцию игрока.

Монк, который занял второе место в номинации «Шестой игрок» по итогам минувшего сезона НБА, набирал в среднем 15,4 очка и 5,1 передачи. Он решил избежать выхода на рынок свободных агентов с максимально доступной ему сделкой в «Кингз».

Агенты баскетболиста Джефф Шварц и Маркус Монк начали переговоры с генеральным менеджером «Сакраменто» Монте Макнэром во вторник. Монк намерен подписать новый контракт сразу после окончания моратория НБА 6 июля.

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12 комментариев
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а как же улететь как ракета
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Заслужил
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Ответ Максим Макеев
а как же улететь как ракета
Это как переключатель на АКПП - положение R - ракета. Включаешь и даёшь заднюю 😂
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Отличное подписание для Сакраменто.
Монк мог забирать с рынка 100/4 легко, но отдал респект клубу поверившего в него и у которого есть претензии на борьбу за титул.
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Учитывая растущие контракты других игроков и потолок, по-моему продешевил. Но из текста понятно, что захотел помочь клубу
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Отличный контракт для Сакраменто, Монк точно мог найти контракт и больше, но решил остаться там, где все неплохо получается. Очень надеюсь, что не прогадает и чего то с командой добьётся
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Ответ Coolman20000
Отличное подписание для Сакраменто. Монк мог забирать с рынка 100/4 легко, но отдал респект клубу поверившего в него и у которого есть претензии на борьбу за титул.
Ну насчёт претензий на титул это пока громко. Команда симпатичная, но им хотя бы одну серию выиграть уже прогресс. В любом случае удачи им.
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Запад будет еще интересней в новом сезоне
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Мог бы найти вариант и получше, повезло Менто.
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всего-то?
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Монк хорош и перспективный.
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Ответ Максим Макеев
а как же улететь как ракета
Ракета улетела без пассажира
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