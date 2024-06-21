Малик Монк подпишет с «Сакраменто» контракт на 78 млн долларов и 4 года

Малик Монк остается в «Сакраменто».

Защитник намерен подписать с клубом 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, включающий опцию игрока.

Монк, который занял второе место в номинации «Шестой игрок» по итогам минувшего сезона НБА, набирал в среднем 15,4 очка и 5,1 передачи. Он решил избежать выхода на рынок свободных агентов с максимально доступной ему сделкой в «Кингз».

Агенты баскетболиста Джефф Шварц и Маркус Монк начали переговоры с генеральным менеджером « » Монте Макнэром во вторник. Монк намерен подписать новый контракт сразу после окончания моратория 6 июля.