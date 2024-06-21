Малик Монк подпишет с «Сакраменто» контракт на 78 млн долларов и 4 года
Малик Монк остается в «Сакраменто».
Защитник намерен подписать с клубом 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, включающий опцию игрока.
Монк, который занял второе место в номинации «Шестой игрок» по итогам минувшего сезона НБА, набирал в среднем 15,4 очка и 5,1 передачи. Он решил избежать выхода на рынок свободных агентов с максимально доступной ему сделкой в «Кингз».
Агенты баскетболиста Джефф Шварц и Маркус Монк начали переговоры с генеральным менеджером «Сакраменто» Монте Макнэром во вторник. Монк намерен подписать новый контракт сразу после окончания моратория НБА 6 июля.
Монк мог забирать с рынка 100/4 легко, но отдал респект клубу поверившего в него и у которого есть претензии на борьбу за титул.