«Детройт» может рассмотреть кандидатуру Джей Джей Редика на пост главного тренера

Джей Джей Редик может стать объектом интереса «Пистонс».

По сообщению Yahoo! Sports, на решения в клубе влияют четыре фракции и административная деятельность организации является следствием компромисса и баланса интересов.

Вице-председатель организации Арно Теллем является поклонником и может повлиять на его назначение. Редик связан с президентом через университет Дьюк и кратковременное сотрудничество в «Новом Орлеане».

Редик стал вторым популярным кандидатом, после , чье имя связали с «Пистонс». Эксперта ESPN все еще рассматривают основным претендентом на позицию в « ».

Боррего считается фаворитом на должность в « ».