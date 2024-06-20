«Детройт» может рассмотреть кандидатуру Джей Джей Редика на пост главного тренера
Джей Джей Редик может стать объектом интереса «Пистонс».
По сообщению Yahoo! Sports, на решения в клубе влияют четыре фракции и административная деятельность организации является следствием компромисса и баланса интересов.
Вице-председатель организации Арно Теллем является поклонником Джей Джей Редика и может повлиять на его назначение. Редик связан с президентом Траджаном Лэнгдоном через университет Дьюк и кратковременное сотрудничество в «Новом Орлеане».
Редик стал вторым популярным кандидатом, после Джеймса Боррего, чье имя связали с «Пистонс». Эксперта ESPN все еще рассматривают основным претендентом на позицию в «Лейкерс».
Боррего считается фаворитом на должность в «Кливленде».