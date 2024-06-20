«Детройт» может рассмотреть кандидатуру Джей Джей Редика на пост главного тренера

Теги возможные переходы Траджан Лэнгдон Кливленд Детройт Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Баскетбол

Джей Джей Редик может стать объектом интереса «Пистонс».

По сообщению Yahoo! Sports, на решения в клубе влияют четыре фракции и административная деятельность организации является следствием компромисса и баланса интересов.

Вице-председатель организации Арно Теллем является поклонником Джей Джей Редика и может повлиять на его назначение. Редик связан с президентом Траджаном Лэнгдоном через университет Дьюк и кратковременное сотрудничество в «Новом Орлеане».

Редик стал вторым популярным кандидатом, после Джеймса Боррего, чье имя связали с «Пистонс». Эксперта ESPN все еще рассматривают основным претендентом на позицию в «Лейкерс».

Боррего считается фаворитом на должность в «Кливленде».

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11 комментариев
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детройту стоит нанять 82 комментаторов спортса на 82 матча регулярного чемпионата( предсезонку 1 комментатор ведет 1 день) по оплате каждому 100 к за матч
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Взяли бы сразу Доррис Берк. Может хоть тогда бы ван Ганди снова на финал поставили)
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Кто его продвигает ?! Не считая Брона в ЛА
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Подпишут на 6 лет и уволят через год. Знаем проходили.
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Интересно что будут делать лолкерс, если редик детройт выберет )
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Ответ Дмитрий Максимов
Интересно что будут делать лолкерс, если редик детройт выберет )
очевидно же - возьмут в отместку Монти)
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Ответ saner-s88
ну это слишком грамотное назначение для нынешних лал предложенный вариант с дорис берк больше соответствует их образу мышления
ну да, Леброн ее поздравлял с тем, что она - первая женщина, комментировавшая финал, теперь будет первой женщиной-тренером НБА
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