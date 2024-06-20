Владелец «Детройта» Том Горс: «Мы тщательно изучили результаты нашего выступления и решили проложить новый курс»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Том Горс Баскетбол

Том Горс прокомментировал отставку главного тренера «Пистонс» Монти Уильямса.

«Такие решения всегда тяжело принимать. Хочу поблагодарить Монти Уильямса за работу и усилия.

Тренеры сталкиваются с многочисленными трудностями в течение сезона и Монти всегда с честью встречал их лицом к лицу. Однако, после тщательного изучения результатов нашего выступления мы решили проложить новый курс», – заявил владелец «Детройта».

Сезон-2023/24 стал вторым подряд для клуба с показателем побед менее двадцати. Уильямс закончил регулярный чемпионат с худшим результатом в лиге – 14-68. Команда провела рекордную, для одного сезона в НБА, серию последовательных поражений (28).

«Пистонс» не выиграли ни одного матча плей-офф с 2008 года.

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2 комментария
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Им надо молодежь развивать, по типу оклахомы, а не идти в бой за перстнями сейчас)

Но дать контракт на 80 мультов и через год расторгнуть, это сильно конечно
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Новый курс - лучше старых двух
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