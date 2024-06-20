Владелец «Детройта» Том Горс: «Мы тщательно изучили результаты нашего выступления и решили проложить новый курс»
Том Горс прокомментировал отставку главного тренера «Пистонс» Монти Уильямса.
«Такие решения всегда тяжело принимать. Хочу поблагодарить Монти Уильямса за работу и усилия.
Тренеры сталкиваются с многочисленными трудностями в течение сезона и Монти всегда с честью встречал их лицом к лицу. Однако, после тщательного изучения результатов нашего выступления мы решили проложить новый курс», – заявил владелец «Детройта».
Сезон-2023/24 стал вторым подряд для клуба с показателем побед менее двадцати. Уильямс закончил регулярный чемпионат с худшим результатом в лиге – 14-68. Команда провела рекордную, для одного сезона в НБА, серию последовательных поражений (28).
«Пистонс» не выиграли ни одного матча плей-офф с 2008 года.
Но дать контракт на 80 мультов и через год расторгнуть, это сильно конечно