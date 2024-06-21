Юдонис Хаслем: «Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена Дрю Холидэя»

Теги переходы Чикаго Юдонис Хаслем Оклахома-Сити Дрю Холидэй Алекс Карузо Шэй Гилджес-Александер Джош Гидди Джейлен Уильямс Баскетбол

Юдонис Хаслем высоко оценил работу офиса «Оклахомы».

«Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена Дрю Холидэя. Если у тебя есть шанс взять защитника, который взрывает атаку оппонента, им надо воспользоваться. Ему не нужно сдваиваться, он позволяет другим защитникам держать свои позиции.

Карузо реализовал 41% трехочковых в прошлом сезоне. Он будет открыт на периметре, когда Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс будут прорываться в краску. Это колоссальный «апгрейд», который выводит «Оклахому» на вершину конференции», – заявил бывший баскетболист.

«Чикаго» обменяет защитника Алекса Карузо в «Оклахому» на разыгрывающего Джоша Гидди.

Переход защитника Дрю Холидэя в «Селтикс» перед началом сезона-2023/24 помог «Бостону» стать чемпионом НБА.

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7 комментариев
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Ответ Куприн
Бедный Холидей, прямо мода пошла всех подряд с ним сравнивать от Брони Джеймса до Карузо. Дрю полноценная звезда в лиге, перестаньте всех ролевиков и ограниченных в таланте игроков называть новым Холидеем, я бы на его месте обиделся. Ну и Карузо это отдельный анекдот, за какие такие заслуги он такого авторитета в лиге достиг? Один удачный сезон в роли Меттью Деллаведовы, а все что до и после- не заслуживает внимания, а про него тут пишут как про икс-фактор будущего чемпионства Оклахомы.
Карузо чемпион между прочим ,отличный защитник не первый год ,в защитные пятерки входит ,анекдотом тут и не пахнет
+17
-2
+15
Карузо сделал себя сам, но слишком переоценивают конечно.
Гидди скоро надо будет платить, так что все в выигрыше
+15
-1
+14
Ответ kolyan#15
Карузо сделал себя сам, но слишком переоценивают конечно. Гидди скоро надо будет платить, так что все в выигрыше
А говорят только на спортсе считают Карузо бистом,вон целый заокеанский Хаслем высоко отзывается о белом(!) монстре.
+6
0
+6
Холидей так то игрок звёздного уровня, если надо он спокойно будет свои 20 очков набирать
+2
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и у Оклы ещё есть место в платёжке для подписания хорошего СА, и куча пиков для обмена
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Ответ Куприн
Бедный Холидей, прямо мода пошла всех подряд с ним сравнивать от Брони Джеймса до Карузо. Дрю полноценная звезда в лиге, перестаньте всех ролевиков и ограниченных в таланте игроков называть новым Холидеем, я бы на его месте обиделся. Ну и Карузо это отдельный анекдот, за какие такие заслуги он такого авторитета в лиге достиг? Один удачный сезон в роли Меттью Деллаведовы, а все что до и после- не заслуживает внимания, а про него тут пишут как про икс-фактор будущего чемпионства Оклахомы.
Деллаведова? Чувак в защите и персонально и по зонам/линиям элитен, в атаке хороший бросок, проход. Разгоняет быстрые отрывы? Деллаведова при всем уважении к нему и его характеру рядом не стоял.
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