Юдонис Хаслем: «Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена Дрю Холидэя»

Юдонис Хаслем высоко оценил работу офиса «Оклахомы».

«Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена . Если у тебя есть шанс взять защитника, который взрывает атаку оппонента, им надо воспользоваться. Ему не нужно сдваиваться, он позволяет другим защитникам держать свои позиции.

Карузо реализовал 41% трехочковых в прошлом сезоне. Он будет открыт на периметре, когда и будут прорываться в краску. Это колоссальный «апгрейд», который выводит «Оклахому» на вершину конференции», – заявил бывший баскетболист.

« » обменяет защитника в «Оклахому» на разыгрывающего Джоша Гидди.

Переход защитника Дрю Холидэя в «Селтикс» перед началом сезона-2023/24 помог «Бостону» стать чемпионом НБА.