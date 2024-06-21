Юдонис Хаслем: «Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена Дрю Холидэя»
Юдонис Хаслем высоко оценил работу офиса «Оклахомы».
«Оцениваю переход Алекса Карузо на уровне обмена Дрю Холидэя. Если у тебя есть шанс взять защитника, который взрывает атаку оппонента, им надо воспользоваться. Ему не нужно сдваиваться, он позволяет другим защитникам держать свои позиции.
Карузо реализовал 41% трехочковых в прошлом сезоне. Он будет открыт на периметре, когда Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс будут прорываться в краску. Это колоссальный «апгрейд», который выводит «Оклахому» на вершину конференции», – заявил бывший баскетболист.
«Чикаго» обменяет защитника Алекса Карузо в «Оклахому» на разыгрывающего Джоша Гидди.
Переход защитника Дрю Холидэя в «Селтикс» перед началом сезона-2023/24 помог «Бостону» стать чемпионом НБА.
Гидди скоро надо будет платить, так что все в выигрыше