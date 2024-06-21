Обозреватель Майкл Пинья: «Приобретение «Чикаго» Джоша Гидди через несколько лет может выглядеть просто отлично»

Теги Чикаго НБА Оклахома-Сити Демар Дерозан Зак Лавин Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

Обозреватель Майкл Пинья отреагировал на обмен между «Чикаго» и «Оклахомой».

«Буллс» отправили в «Тандер» защитника Алекса Карузо, получив взамен 21-летнего разыгрывающего Джоша Гидди.

«Буллс» должны быть уничтожены за то, что не приняли несколько драфт-пиков первого раунда за Карузо, когда у них, как предполагается, был такой шанс. Они также должны быть уничтожены за то, что не получили никакой драфт-компенсации вместе с Гидди. Но если убрать два этих критических замечания, то обмен получается не таким уж плохим!

Посмотрим, что еще «Чикаго» сделает этим летом. Если они вернут Дерозана и не обменяют Лавина, то это будет угнетающая картина. Если же они откажутся от своих иллюзий величия и сделают ставку на молодежь, то приобретение Гидди через несколько лет может выглядеть просто отлично!

Гидди явно не готов приносить необходимую пользу в контендере. «Буллс» очень далеки от этого статуса. Главное, чтобы в «Чикаго» не думали, что они могут быть хороши прямо сейчас, и, Боже, помоги болельщикам, если им снова придется терпеть такие пытки», – написал журналист в социальных сетях

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7 комментариев
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Да нормальный трейд, даже без драфт пиков. Чел прав, теперь главное не опростоволосится и отпустить Зака и Демара, иначе приход Джоша не имеет вообще никакого смысла. Ну и попытаться сплавить Вуча, хотя это уже не критично. А так, нормальное молодое ядро получится - Гидди, Коби, Досунму, Патрик Уильямс и лотерейный новичок с драфта.
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Теперь надо торгануть Дерозана с Вучем, и набить цену Лавину
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Лавин сейчас на минимуме своей стоимости и огромном контракте после травмы. Вряд ли его обменяют за копейки. Наверно будут пытаться поднять на него цену в новом сезоне.
Дерозан без трёшки с Гидди плохо сочетается.
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Ответ PaulOpenfold
Да нормальный трейд, даже без драфт пиков. Чел прав, теперь главное не опростоволосится и отпустить Зака и Демара, иначе приход Джоша не имеет вообще никакого смысла. Ну и попытаться сплавить Вуча, хотя это уже не критично. А так, нормальное молодое ядро получится - Гидди, Коби, Досунму, Патрик Уильямс и лотерейный новичок с драфта.
думаю Демара оставят, в регулярке он все еще хорош, а в ПО особо амбиций нет, но в первом раунде поиграть надо бы всем там побольше в Чикаго.
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-2
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