Обозреватель Майкл Пинья: «Приобретение «Чикаго» Джоша Гидди через несколько лет может выглядеть просто отлично»

Обозреватель Майкл Пинья отреагировал на обмен между «Чикаго» и «Оклахомой».

«Буллс» отправили в «Тандер» защитника , получив взамен 21-летнего разыгрывающего .

«Буллс» должны быть уничтожены за то, что не приняли несколько драфт-пиков первого раунда за Карузо, когда у них, как предполагается, был такой шанс. Они также должны быть уничтожены за то, что не получили никакой драфт-компенсации вместе с Гидди. Но если убрать два этих критических замечания, то обмен получается не таким уж плохим!

Посмотрим, что еще « » сделает этим летом. Если они вернут и не обменяют , то это будет угнетающая картина. Если же они откажутся от своих иллюзий величия и сделают ставку на молодежь, то приобретение Гидди через несколько лет может выглядеть просто отлично!

Гидди явно не готов приносить необходимую пользу в контендере. «Буллс» очень далеки от этого статуса. Главное, чтобы в «Чикаго» не думали, что они могут быть хороши прямо сейчас, и, Боже, помоги болельщикам, если им снова придется терпеть такие пытки», – написал журналист в социальных сетях