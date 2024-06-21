«Чикаго» обменяет Алекса Карузо в «Оклахому» на Джоша Гидди

Алекс Карузо перейдет в «Тандер», «Буллс» получат взамен Джоша Гидди.

«Чикаго» и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого атакующий защитник Алекс Карузо (30 лет, 196 см) отправится в «Тандер», а «Буллс» получат разыгрывающего Джоша Гидди (21 год, 203 см).

«Буллс» были полны решимости найти плеймейкера, который заменит Лонзо Болла. 21-летний Гидди обладает потенциалом игрока Матча всех звезд, который вряд ли был бы реализован в «Тандер» из-за окружавших его звездных разыгрывающих. «Буллс» предоставят ему возможность играть с мячом в руках и гораздо больше свободы в передачах и бросках.

Благодаря этому обмену «Тандер» получил одного из самых желанных ролевых игроков лиги, 30-летнего защитника, которого генеральный менеджер Сэм Прести уже давно пытается заполучить. Приход Карузо можно сравнить с приобретением «Голден Стэйт» Андре Игудалы в 2013 году. Тому тоже было 30 лет», – пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

В действующем контракте Карузо остался последний год. Ровно через шесть месяцев с даты этого обмена защитник получит право на продление контракта на четыре года и примерно 80 миллионов долларов.