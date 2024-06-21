«Чикаго» обменяет Алекса Карузо в «Оклахому» на Джоша Гидди
Алекс Карузо перейдет в «Тандер», «Буллс» получат взамен Джоша Гидди.
«Чикаго» и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого атакующий защитник Алекс Карузо (30 лет, 196 см) отправится в «Тандер», а «Буллс» получат разыгрывающего Джоша Гидди (21 год, 203 см).
«Буллс» были полны решимости найти плеймейкера, который заменит Лонзо Болла. 21-летний Гидди обладает потенциалом игрока Матча всех звезд, который вряд ли был бы реализован в «Тандер» из-за окружавших его звездных разыгрывающих. «Буллс» предоставят ему возможность играть с мячом в руках и гораздо больше свободы в передачах и бросках.
Благодаря этому обмену «Тандер» получил одного из самых желанных ролевых игроков лиги, 30-летнего защитника, которого генеральный менеджер Сэм Прести уже давно пытается заполучить. Приход Карузо можно сравнить с приобретением «Голден Стэйт» Андре Игудалы в 2013 году. Тому тоже было 30 лет», – пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.
В действующем контракте Карузо остался последний год. Ровно через шесть месяцев с даты этого обмена защитник получит право на продление контракта на четыре года и примерно 80 миллионов долларов.
По Чикаго, там все в восторге. Гидди очень котируется в НБА, не смотря на плохой плей-офф. Езжайте во Флориду, попробуйте обменять Франца Вагнера, который в аналогичный 21 год положил 1 из 15 в 7 матче серии. Вам выставят ценник в районе Джа Моранта. В таком возрасте банально рано делать выводы про "лучший клатчер". У Гидди с потенциалом все в порядке, и взять парня с прицелом на будущую перестройку - отличный ход. Все остальные варианты за Карузо, типа 2 дальних пика первого раунда 2029 и 2030 годов плюс сломанный ветеран, были точно хуже. Тот случай, когда местные форумнисты вовсю хвалят руководство. И, да, хвалят за дело.
Гидди выглядит до сих пор многообещающе.
Возможно, его научат лучше бросать.
В любом случае ему надо давать мяч, чего в Окле хотели всё меньше.
Карузо, пусть и отличный защитник, всё равно не суперстар. Зато скрепит молодую банду.
По-моему, обмен хороший.
Во-вторых, Карузо на истекающем
В-третьих, вероятность того, что они с драфта поднимут игрока лучше чем Гиди ничтожно мала!
Доступная сумма под потолком, с которой можно "входить" в сезон - 10% от потолка, то бишь 14.1 млн. на сезон 24-25.
Таким образом, зарплата Карузо может быть увеличена с 9.89 до 23.99 млн. Первый год при пересмотре и продлении может быть максимально ниже на 140%, то бишь не ниже отметки в 17.13 млн. долларов.
Далее с понижением в 8% получается:
2025/26: $17,135,714
2026/27: $15,764,857
2027/28: $14,394,000
2028/29: $13,023,143
Итого: $74.417.714 за 4 года в "новых" деньгах. Карузо получит свою хорошую прибавку, "Тандер" же могут задействовать свои неиспользуемые ресурсы сейчас, дабы в последующие годы получить пространство под первым или вторым жёстким потолком.
Если же говорить про Чикаго, то если не обменяют Лавина, то это будет такой фейл. Зак мешал развиваться Коби Уайту (кстати что с ним делать после этого обмена), да и Дерозан не особо хорош в игре с получения, он лучше чувствует себя с мячом в руках. По моему Карнишовас опять повёлся на что-то блестящее, пока результатов особых эта стратегия не приносила.
У Оклахомы куча пиков своих и много игроков на одинаковые позиции, а тут опытный и цепкий защитник без броска
Теперь для Буллз осталось сохранить в команде Лавина 😂
Так что это ты смешной, а Прести просто обменял неподходящего для команды игрока на игрока способного помочь здесь и сейчас.