«Чикаго» обменяет Алекса Карузо в «Оклахому» на Джоша Гидди

Теги переходы Чикаго НБА Оклахома-Сити Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

Алекс Карузо перейдет в «Тандер», «Буллс» получат взамен Джоша Гидди.

«Чикаго» и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого атакующий защитник Алекс Карузо (30 лет, 196 см) отправится в «Тандер», а «Буллс» получат разыгрывающего Джоша Гидди (21 год, 203 см).

«Буллс» были полны решимости найти плеймейкера, который заменит Лонзо Болла. 21-летний Гидди обладает потенциалом игрока Матча всех звезд, который вряд ли был бы реализован в «Тандер» из-за окружавших его звездных разыгрывающих. «Буллс» предоставят ему возможность играть с мячом в руках и гораздо больше свободы в передачах и бросках.

Благодаря этому обмену «Тандер» получил одного из самых желанных ролевых игроков лиги, 30-летнего защитника, которого генеральный менеджер Сэм Прести уже давно пытается заполучить. Приход Карузо можно сравнить с приобретением «Голден Стэйт» Андре Игудалы в 2013 году. Тому тоже было 30 лет», – пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.

В действующем контракте Карузо остался последний год. Ровно через шесть месяцев с даты этого обмена защитник получит право на продление контракта на четыре года и примерно 80 миллионов долларов.

89 комментариев
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Ответ Stan WarHammer
Чикаго - психи, чуть ли не главный актив отдали, танковать собрались, похоже. А Окла знатно усилилась, Лёха Карузо очень крут.
Ну если в вашей команде главный актив это Алекс Карузо, то думаю что танковать это верный путь
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выглядит как вин вин
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+90
Ответ Роман Филатов
Господи, Чикаго - как вы на это пошли, кааааак?
что тебя так смутило, получить за истекающего ролевика молодого 21 летнего парня, выбранного под 6 пиком и все ещё считающегося вполне перспективным, это точно то, про что можно сказать "каааак"?)). или ты ветки спортса про Карузо перечитал и шутки про его величие всерьез воспринял ?))
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+58
Отличный обмен, для Оклахомы это может быть чем-то вроде получения Бостоном Уайта
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-9
+43
Оклахома решила пойти за титулом
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Оклахома ожидаемо взяла сильного 3d-шника для поддержки ключевых звезд. Важно понимать, обычно такие парни стоят недешево. Но суть их отдачи, не быть крутыми самим, а сделать лучше крутых, что с ними играют.
По Чикаго, там все в восторге. Гидди очень котируется в НБА, не смотря на плохой плей-офф. Езжайте во Флориду, попробуйте обменять Франца Вагнера, который в аналогичный 21 год положил 1 из 15 в 7 матче серии. Вам выставят ценник в районе Джа Моранта. В таком возрасте банально рано делать выводы про "лучший клатчер". У Гидди с потенциалом все в порядке, и взять парня с прицелом на будущую перестройку - отличный ход. Все остальные варианты за Карузо, типа 2 дальних пика первого раунда 2029 и 2030 годов плюс сломанный ветеран, были точно хуже. Тот случай, когда местные форумнисты вовсю хвалят руководство. И, да, хвалят за дело.
+34
-2
+32
Ответ Pipa23King
выглядит как вин вин
Поддерживаю.
Гидди выглядит до сих пор многообещающе.
Возможно, его научат лучше бросать.
В любом случае ему надо давать мяч, чего в Окле хотели всё меньше.
Карузо, пусть и отличный защитник, всё равно не суперстар. Зато скрепит молодую банду.
По-моему, обмен хороший.
+33
-4
+29
Чикаго - психи, чуть ли не главный актив отдали, танковать собрались, похоже. А Окла знатно усилилась, Лёха Карузо очень крут.
+31
-10
+21
Ответ LittleBigDen
Абсолютно глупейший обмен со стороны Буллз. Отдали более ценный актив и даже пиков не получили.
Ну, во-первых инфа по пикам может будет чуть позже.
Во-вторых, Карузо на истекающем
В-третьих, вероятность того, что они с драфта поднимут игрока лучше чем Гиди ничтожно мала!
+20
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Было бы интересно посмотреть, станет ли Прести делать пересмотр и продление Карузо, когда он станет доступен к оному через 6 месяцев.

Доступная сумма под потолком, с которой можно "входить" в сезон - 10% от потолка, то бишь 14.1 млн. на сезон 24-25.

Таким образом, зарплата Карузо может быть увеличена с 9.89 до 23.99 млн. Первый год при пересмотре и продлении может быть максимально ниже на 140%, то бишь не ниже отметки в 17.13 млн. долларов.

Далее с понижением в 8% получается:
2025/26: $17,135,714
2026/27: $15,764,857
2027/28: $14,394,000
2028/29: $13,023,143

Итого: $74.417.714 за 4 года в "новых" деньгах. Карузо получит свою хорошую прибавку, "Тандер" же могут задействовать свои неиспользуемые ресурсы сейчас, дабы в последующие годы получить пространство под первым или вторым жёстким потолком.
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+18
Ответ Radovan
у Гидди 3 сезона и 200 матчей, ему развиваться не давали? не было в НБА никогда ни одной успешной команды, построенной только через драфт, нужны такие ролевики, а Гидди, очевидно, упёрся в свой потолок конкретно в этой команде.
Ему 21 год, Каррузо в этом возрасте даже в НБА еще не дебютировал, какой потолок, вы о чем? Ну и не рановато ли ОКС талант разменивает на ролевиков?Они настолько уверены, что Джей Даб и Холмгрен станут большими звездами? Про обоих последних финалистов писали, что нужно менять то Ирвинга, то Брауна, мол не сочетаются с ключевыми игроками, а все таки талант есть талант, проще найти способ совместить одаренных игроков, не оптимально друг друга дополняющих чем компенсировать порядком недостаток таланта.
+15
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+14
Стоил ли 30-летний глю-гай игрока таланта уровня топ-10 драфта? Насколько круто Прести собирал драфт-пики настолько же странно он ими распоряжается. Вообще никто не задерживается в команде кроме Чета и Джейлена Уильямса, никаких шансов молодым игрокам развиваться с командой не дают.
+16
-6
+10
Ответ Куприн
Стоил ли 30-летний глю-гай игрока таланта уровня топ-10 драфта? Насколько круто Прести собирал драфт-пики настолько же странно он ими распоряжается. Вообще никто не задерживается в команде кроме Чета и Джейлена Уильямса, никаких шансов молодым игрокам развиваться с командой не дают.
Все, кто мог, уже развились. Прести нацеливается на чемпионство. Карузо этой команде подходит больше. (А в Чикаго Гидди может и спрогрессировать, если заберет мяч)
+8
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+8
Бомба
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Обе команды в выигрыше ИМХО. Буллз получили чистого разыгрывающего а в Окле мяч есть кому таскать. Они получили 3&Д, кто и был нужен.
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Начало межсезонья интереснее финала НБА)
+11
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+8
Мне как болельщику Оклахомы не нравится Гидди как игрок. Для меня он слишком мягкий и слишком у него много минусов. Хотел чтобы в прошлом сезоне его обменяли на Джарретта Аллена, но не сложилось. Сейчас проблемы с центром остались и решение этой проблемы - главная задача для Оклахомы. Ну, и Прести перекинул решение о продлении Джоша Гидди на кого-то другого, что, по моему мнению, плюс.

Если же говорить про Чикаго, то если не обменяют Лавина, то это будет такой фейл. Зак мешал развиваться Коби Уайту (кстати что с ним делать после этого обмена), да и Дерозан не особо хорош в игре с получения, он лучше чувствует себя с мячом в руках. По моему Карнишовас опять повёлся на что-то блестящее, пока результатов особых эта стратегия не приносила.
+6
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+6
окла выиграла 100%, такой ролевик будет на своих минутах тащить всё
+8
-2
+6
вероятность гранд финала от оклы увеличилась на 30%😎
+7
-2
+5
Ответ Куприн
Стоил ли 30-летний глю-гай игрока таланта уровня топ-10 драфта? Насколько круто Прести собирал драфт-пики настолько же странно он ими распоряжается. Вообще никто не задерживается в команде кроме Чета и Джейлена Уильямса, никаких шансов молодым игрокам развиваться с командой не дают.
у Гидди 3 сезона и 200 матчей, ему развиваться не давали? не было в НБА никогда ни одной успешной команды, построенной только через драфт, нужны такие ролевики, а Гидди, очевидно, упёрся в свой потолок конкретно в этой команде.
+9
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+5
так! главный вопрос, приедет ли теперь Риана в деревню?
+4
0
+4
Ну теперь будет кому забирать дочь дерозана со школы ахах
+8
-4
+4
Ответ Goddemic
Все, кто мог, уже развились. Прести нацеливается на чемпионство. Карузо этой команде подходит больше. (А в Чикаго Гидди может и спрогрессировать, если заберет мяч)
Сколько он там отдал за Хейворда не напомните? Тоже все тут хвалили какой гениальный ход, сложился чемпионский паззл, и что вышло из этого? Чемпионское окно у этой команды большое, никакой нужды всеми правдами и неправдами в конкретный сезон вкладываться, жертвуя талантом на дистанции, у Прести нет.
+7
-3
+4
Ответ LittleBigDen
Абсолютно глупейший обмен со стороны Буллз. Отдали более ценный актив и даже пиков не получили.
Охотник на подростков моложе на 9 лет
У Оклахомы куча пиков своих и много игроков на одинаковые позиции, а тут опытный и цепкий защитник без броска
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0
+3
Сделка - супер)
Теперь для Буллз осталось сохранить в команде Лавина 😂
+3
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+3
Ответ SuperDima
Комментарий удален модератором
Ну ты смешной. НБА видимо недавно смотришь. Карузо очень сильный ролевой игрок, возможно именно его и не хватило в серии с Даллосом. Он бы мог осложнить игру Дончичу и особенно эффективно сыграть против Ирвинга. Гидди не подходит в этот состав Оклы, слабый в защите, в атаке без стабильного трехочкового и без мяча(который у Шая, а без мяча Гидди бесполезный). Гидди последний год на небольшом контракте новичка и надо со следующего года будет платить много ему( так как кто-то всё равно даст ему денег, поэтому либо отпускать Гидди либо платить много за игрока не подходящего команде по функционалу).
Так что это ты смешной, а Прести просто обменял неподходящего для команды игрока на игрока способного помочь здесь и сейчас.
+4
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Гидди напоминает Лонзо Болла времен Лейкерс, но техника броска менее поломанная. Прогресс Лонзо был в его четвертом сезоне в лиге, когда он стал неплохо бросать трешки и хорошо разыгрывать, если Джош сделает такой же скачок в уровне игры, то этот обмен будет вином для Чикаго. Оклахома тоже ничего не теряет, поскольку с ШГА в команде количество владении у Гидди было бы ограничено, а без мяча в руках австралиец выглядит плохо, да и кэтчендшут опцией его назвать нельзя.
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Ох, Стэйси Кинг оторвется на трансляциях со своим Тимоти Шаламэ=)
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Ответ Marduhai
Странно... Неужели вариант с получением Брогдона хуже Карузо.
Мне кажется, его уже считают навсегда поломанным
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Мем который стал реальностью…
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