Женская НБА. 16 очков и 7 передач от Кейтлин Кларк помогли «Индиане» выиграть у «Атланты», «Лас-Вегас» взял верх над «Коннектикутом»

Теги результаты женская НБА Коннектикут жен Индиана жен Атланта жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта» дома уступила «Индиане» Кейтлин Кларк. Действующий чемпион «Лас-Вегас» обыграл лидирующий в турнире «Коннектикут».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Индиана – 79:91 (25:35, 16:22, 21:22, 17:12)

АТЛАНТА: Чарльз (24 + 7 подборов), Грэй (19).

ИНДИАНА: Смит (21 + 9 подборов), Кларк (16 + 7 передач).

22 июня. 2:30

Лас-Вегас – Коннектикут – 85:74 (20:16, 25:12, 18:22, 22:24)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (26 + 16 подборов), Плам (18).

КОННЕКТИКУТ: Кэррингтон (19 + 6 подборов), Джонс (18 + 7 подборов).

22 июня. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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