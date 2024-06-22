Женская НБА. 16 очков и 7 передач от Кейтлин Кларк помогли «Индиане» выиграть у «Атланты», «Лас-Вегас» взял верх над «Коннектикутом»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Атланта» дома уступила «Индиане» Кейтлин Кларк. Действующий чемпион «Лас-Вегас» обыграл лидирующий в турнире «Коннектикут».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Индиана – 79:91 (25:35, 16:22, 21:22, 17:12)
АТЛАНТА: Чарльз (24 + 7 подборов), Грэй (19).
ИНДИАНА: Смит (21 + 9 подборов), Кларк (16 + 7 передач).
22 июня. 2:30
Лас-Вегас – Коннектикут – 85:74 (20:16, 25:12, 18:22, 22:24)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (26 + 16 подборов), Плам (18).
КОННЕКТИКУТ: Кэррингтон (19 + 6 подборов), Джонс (18 + 7 подборов).
22 июня. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.