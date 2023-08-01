Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.
«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Финикс
2 августа. 2.00
Коннектикут – Миннесота
2 августа. 2.00
Лас-Вегас – Атланта
2 августа. 5.00
Лос-Анджелес – Нью-Йорк
2 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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