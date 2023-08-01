Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Коннектикут» примет « », «Лас-Вегас» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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2 августа. 2.00

Коннектикут – Миннесота

2 августа. 2.00

Лас-Вегас – Атланта

2 августа. 5.00

– Нью-Йорк

2 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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