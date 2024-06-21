Юдонис Хаслем: «Ни единого чертова шанса, что «Лейкерс» пройдут в плей-офф в следующем сезоне»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик Юдонис Хаслем Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Юдонис Хаслем не верит в нынешний состав «Лейкерс».

«Ничерта. Я хорошо отношусь к «Лейкерс», мне нравится то, что у них происходит. Но нет ни единого чертова шанса на то, что они сумеют пройти в плей-офф в этом сезоне. Джей Джей Редик может рисовать им все, что угодно.

Молодые парни – Шэй Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Лука Дончич – набрались опыта, станут еще лучше, избавятся от вредных привычек. Их прежние идолы стали их реальными противниками. Они смотрели, как ветераны доминируют в лиге годами, и теперь берут все в свои руки и не собираются тормозить», – заявил трехкратный чемпион НБА.

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16 комментариев
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Ответ bionicman
в ПО может и будут но шансов даже на второй раунд очень мало, Лейкерс сейчас пытаются сделать с Леброном то же что сделали с Кобе после разрыва ахилла, просто с почестями спровадить великого игрока на пенсию чтобы потом повесить его номер под сводами арены а уже только потом через драфты или обмены пытаться выбираться из болота в котором находятся
Сравнил)
Коби был уже не просто пассажиром, а вредителем с огромным контрактом. Краб то еще в свои 40 вполне релевантен.
+15
-7
+8
Ответ Фёдор Молчанов
Сравнил) Коби был уже не просто пассажиром, а вредителем с огромным контрактом. Краб то еще в свои 40 вполне релевантен.
то что Леброн в 40 лет лучше чем Кобе после разрыва ахилла для Лейкерс особо погоды не делает, да может они с Дэвисом еще способны затащить команду в ПО, но претендентами на титул этот факт их явно не делает
+8
-1
+7
Ответ Фёдор Молчанов
Сравнил) Коби был уже не просто пассажиром, а вредителем с огромным контрактом. Краб то еще в свои 40 вполне релевантен.
У Кобе контракт не максимальный был. А заслуг перед франшизой побольше.
+8
-1
+7
Ответ Фёдор Молчанов
Сравнил) Коби был уже не просто пассажиром, а вредителем с огромным контрактом. Краб то еще в свои 40 вполне релевантен.
Вредителем😂 он был единственным светлым пятном в в этом болоте:) фаны ходили на игру, только на него посмотреть. По поводу контракта , он его заслужил своей карьерой и преданностью клубу!
+8
-1
+7
в ПО может и будут но шансов даже на второй раунд очень мало, Лейкерс сейчас пытаются сделать с Леброном то же что сделали с Кобе после разрыва ахилла, просто с почестями спровадить великого игрока на пенсию чтобы потом повесить его номер под сводами арены а уже только потом через драфты или обмены пытаться выбираться из болота в котором находятся
+6
-1
+5
Ответ AlphaBeast
Он получал больше всех в НБА в том году Тот контракт за былые заслуги, а Леброн заслуживает максимальный контракт своей игрой
Нет, не больше всех. 24 в год, когда уже были 30+ макмималки.
А Леброн всё равно к титулу команду уже не приведёт. Это тоже прощальное турне. Выглядит чуть приличнее, но по факту просто оттягивает перестройку. Только Кобе успел 5 гаек за 15 лет в команде принести.
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Борьба на западе и вправду будет тяжелая, если травм не будет. Круто для нас зрителей
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Ответ Mikhail Z
Вредителем😂 он был единственным светлым пятном в в этом болоте:) фаны ходили на игру, только на него посмотреть. По поводу контракта , он его заслужил своей карьерой и преданностью клубу!
А кем ещё? Он затянул перестройку ЛАЛ
Контракт заслужил, я не спорю
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Ответ Jerry Rodrogha
Нет, не больше всех. 24 в год, когда уже были 30+ макмималки. А Леброн всё равно к титулу команду уже не приведёт. Это тоже прощальное турне. Выглядит чуть приличнее, но по факту просто оттягивает перестройку. Только Кобе успел 5 гаек за 15 лет в команде принести.
Вот только Коби начал свою карьеру с праймовым Шаком и Филом, а когда Брайант выдавил О’Нила из клуба - ЛАЛ ожидал посредственный период как по игре, так и по результатам

А потом в ЛАЛ приехал Газоль за банку сгущёнки... Но это всего-навсего мелочи, да?
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Лейкерс остаётся дождаться ухода Джеймса и начинать перестройку команды. Вопрос в том будут ли менять Дэвиса пока он хоть что-то стоит и травмы окончательно не доломали его. Хачапури, Вандербильт и прочие пойдут в качестве активов при обменах. Раскошелятся на звёздного игрока.
+2
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Ответ Фёдор Молчанов
Мы про заслуги или про борьбу за ПО? Максимальный или нет, лень поднимать, помню что 50/2. По нынешним временам , наверное, что-то вроде продление Лилларда.
Легендарные 48 на 2 года
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Ответ Jerry Rodrogha
У Кобе контракт не максимальный был. А заслуг перед франшизой побольше.
Второй или третий контракт в лиге - 31 с чем-то миллионов в год (и это до межсезонья 2016)
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Ответ Mikhail Z
Вредителем😂 он был единственным светлым пятном в в этом болоте:) фаны ходили на игру, только на него посмотреть. По поводу контракта , он его заслужил своей карьерой и преданностью клубу!
Чел, чел. Если для тебя бросковая линейка 35.8/28.5/82.6 да еще и за 25 млн это светлое пятно, то пусть будет по твоему. Кто там на кого смотрел, это не имеет отношения к борьбе за ПО. Преданность клубу это вообще отдельная тема. Не Коби ли взрывал изнутри коллектив, вынудив обменять Шака. Кто максимально шел навстречу игроку, когда были слушания об изнасиловании. Все вот эти вот преданности… с моей колокольни это процесс двусторонний.
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Ответ Jerry Rodrogha
Нет, не больше всех. 24 в год, когда уже были 30+ макмималки. А Леброн всё равно к титулу команду уже не приведёт. Это тоже прощальное турне. Выглядит чуть приличнее, но по факту просто оттягивает перестройку. Только Кобе успел 5 гаек за 15 лет в команде принести.
Больше всех
1. Кобе 25 млн
2. Джо Джонсон 24,894,863
3. Леброн 22,970,500
4. Кармело 22,875,500
5. Ховард 22,359,364
30+ только в следующем сезоне начал получать Леброн
Утверждать, что Леброн не приведет ЛАЛ к титулу не зная их состав на следующий сезон бессмысленно. 3 звезда и центр, это превратит ЛАЛ в контендер.
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