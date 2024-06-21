Юдонис Хаслем: «Ни единого чертова шанса, что «Лейкерс» пройдут в плей-офф в следующем сезоне»

Юдонис Хаслем не верит в нынешний состав «Лейкерс».

«Ничерта. Я хорошо отношусь к « », мне нравится то, что у них происходит. Но нет ни единого чертова шанса на то, что они сумеют пройти в плей-офф в этом сезоне. Джей Джей Редик может рисовать им все, что угодно.

Молодые парни – , , – набрались опыта, станут еще лучше, избавятся от вредных привычек. Их прежние идолы стали их реальными противниками. Они смотрели, как ветераны доминируют в лиге годами, и теперь берут все в свои руки и не собираются тормозить», – заявил трехкратный чемпион НБА.