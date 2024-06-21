Юдонис Хаслем: «Ни единого чертова шанса, что «Лейкерс» пройдут в плей-офф в следующем сезоне»
Юдонис Хаслем не верит в нынешний состав «Лейкерс».
«Ничерта. Я хорошо отношусь к «Лейкерс», мне нравится то, что у них происходит. Но нет ни единого чертова шанса на то, что они сумеют пройти в плей-офф в этом сезоне. Джей Джей Редик может рисовать им все, что угодно.
Молодые парни – Шэй Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Лука Дончич – набрались опыта, станут еще лучше, избавятся от вредных привычек. Их прежние идолы стали их реальными противниками. Они смотрели, как ветераны доминируют в лиге годами, и теперь берут все в свои руки и не собираются тормозить», – заявил трехкратный чемпион НБА.
Коби был уже не просто пассажиром, а вредителем с огромным контрактом. Краб то еще в свои 40 вполне релевантен.
А Леброн всё равно к титулу команду уже не приведёт. Это тоже прощальное турне. Выглядит чуть приличнее, но по факту просто оттягивает перестройку. Только Кобе успел 5 гаек за 15 лет в команде принести.
Контракт заслужил, я не спорю
А потом в ЛАЛ приехал Газоль за банку сгущёнки... Но это всего-навсего мелочи, да?
1. Кобе 25 млн
2. Джо Джонсон 24,894,863
3. Леброн 22,970,500
4. Кармело 22,875,500
5. Ховард 22,359,364
30+ только в следующем сезоне начал получать Леброн
Утверждать, что Леброн не приведет ЛАЛ к титулу не зная их состав на следующий сезон бессмысленно. 3 звезда и центр, это превратит ЛАЛ в контендер.