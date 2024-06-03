Лу Уильямс: «В ближайшее время неофициальное звание лучшего игрока лиги будет ежегодным переходящим призом»
Лу Уильямс порассуждал на тему лучшего игрока НБА.
Бывший игрок ответил на вопрос, станет ли разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич лучшим баскетболистом мира, если победит в финале, в подкасте Run It Back.
«Конечно. Но обрисую контекст. В ближайшее время это неофициальное звание будет ежегодным переходящим призом. Не думаю, что после победы он получит постоянную корону. Слишком много молодых парней, которым будет что сказать: Шэй Гилджес-Александер, Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма ворвется в дискуссию. И давайте не забывать ветеранов. Леброн Джеймс останется лицом лиги, пока он играет, Стеф Карри, у Дюрэнта еще полно топлива в баке», – заявил Уильямс.
«Ты назвал 7 человек и не упомянул лучшего игрока лиги. НБА перегружен талантами. Но для меня Никола Йокич по-прежнему остается первым номером», – не согласился Чендлер Парсонс.
«Черт побери, совершенно его забыл», – рассмеялся Уильямс.