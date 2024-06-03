Лу Уильямс: «В ближайшее время неофициальное звание лучшего игрока лиги будет ежегодным переходящим призом»

Лу Уильямс порассуждал на тему лучшего игрока НБА.

Бывший игрок ответил на вопрос, станет ли разыгрывающий « » лучшим баскетболистом мира, если победит в финале, в подкасте Run It Back.

«Конечно. Но обрисую контекст. В ближайшее время это неофициальное звание будет ежегодным переходящим призом. Не думаю, что после победы он получит постоянную корону. Слишком много молодых парней, которым будет что сказать: , , Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма ворвется в дискуссию. И давайте не забывать ветеранов. останется лицом лиги, пока он играет, Стеф Карри, у Дюрэнта еще полно топлива в баке», – заявил Уильямс.

«Ты назвал 7 человек и не упомянул лучшего игрока лиги. НБА перегружен талантами. Но для меня Никола Йокич по-прежнему остается первым номером», – не согласился Чендлер Парсонс.

«Черт побери, совершенно его забыл», – рассмеялся Уильямс.