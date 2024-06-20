Эрик Гордон еще не принял решение по поводу опции на следующий сезон

Теги возможные переходы Финикс НБА Эрик Гордон Баскетбол

Эрик Гордон не определился по поводу опции на следующий сезон.

У защитника «Финикса» есть опция продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 3,4 миллиона долларов. По словам журналиста The Athletic Келли Айко, вероятность того, что Гордон воспользуется опцией – 50 на 50.

Если Гордон станет свободным агентом, интерес к нему проявят многие команды, претендующие на чемпионство.

В прошедшем сезоне 35-летний Гордон набирал 11,0 очка в среднем за матч при 37,8% из-за дуги.

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3 комментария
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За эти деньги вполне себе актив со скамейки, но в целом, бледнющая тень того Гордона, который мог (и должен был, на мой взгляд) оказаться в гораздо более конкурентноспособном Финиксе несколько лет назад
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Эх, вот если бы был чемпионом в составе Хьюстона тех лет….
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По-прежнему может влиять своим броском на нападение, но в защите совсем каменный стал
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