Кевин Дюрэнт: «В будущем Кейтлин Кларк попадет в одну из сборных, но сейчас есть кандидаты получше»

Кевин Дюрэнт согласен с решением не брать Кейтлин Кларк в сборную США.

«Я все же считаю, что в нашем мире нужно предпринять правильные шаги, чтобы считаться олимпийцем. В будущем она определенно попадет в одну из сборных, но сейчас, я думаю, есть кандидаты получше.

нужно продолжать проявлять себя каждый день. WNBA отлично ее презентует. Я смотрю ее игры на ESPN через день. Я слышу разговоры вокруг нее. Что бы они ни говорили, сейчас вокруг WNBA много разговоров, так что это тоже хорошо», – сказал форвард « ».