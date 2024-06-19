Кевин Дюрэнт: «В будущем Кейтлин Кларк попадет в одну из сборных, но сейчас есть кандидаты получше»

Теги Финикс сборная США жен женская НБА НБА Кевин Дюрэнт Кейтлин Кларк Баскетбол

Кевин Дюрэнт согласен с решением не брать Кейтлин Кларк в сборную США.

«Я все же считаю, что в нашем мире нужно предпринять правильные шаги, чтобы считаться олимпийцем. В будущем она определенно попадет в одну из сборных, но сейчас, я думаю, есть кандидаты получше.

Кейтлин нужно продолжать проявлять себя каждый день. WNBA отлично ее презентует. Я смотрю ее игры на ESPN через день. Я слышу разговоры вокруг нее. Что бы они ни говорили, сейчас вокруг WNBA много разговоров, так что это тоже хорошо», – сказал форвард «Финикса».

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6 комментариев
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Странно, Дэвиса в свое время взяли в сборную, даже не сыграв в летней лиге и в нба, о каком критерии олимпийца говорит КД? Наоборот на месте WNBA лучше было бы взять Кларк и пиарить лигу, все таки громкое имя , глупое решение , а потом жалуются, что у них денег меньше
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Расистский кексик. Конечно 42-ух летняя старуха лесбиянка лучше…
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По сути Кларк сама виновата,надо было темный скин выбирать при рождении.
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Скорее всего она не подписана на него в Твиттере)
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