«Эта стратегия использовалась для многих моих клиентов». Рич Пол подтвердил, что Бронни Джеймс прошел просмотры только в «Лейкерс» и «Санз»

Теги Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Рич Пол Баскетбол

Рич Пол подтвердил, что Бронни Джеймс планировал просмотры только в двух клубах.

«Это не новость. Задача заключается в том, чтобы найти команду, которая ценит вашего парня, и попытаться подтолкнуть его к этой команде.

Важно понять контекст и осознать, что эта стратегия использовалась для многих моих клиентов на протяжении многих лет, особенно тех, кому нужно было помочь развиваться, как Бронни. Я все делаю намеренно.

«Лейкерс» и «Финикс», на этом все. Может случиться, что в последнюю минуту кто-то позвонит. Посмотрим», – сказал агент.

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5 комментариев
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Ответ Максим Макеев
мог бы хоть в филу отправить бронни что бы интрига была а то с вет минимум идея конечно👍
Ну за 5% акций финикса в будущем Леброн может и перейти) на все правила лига закроет глаза, ведь это Леброн же)
+6
0
+6
Ответ Айрат Ситдиков
Ну за 5% акций финикса в будущем Леброн может и перейти) на все правила лига закроет глаза, ведь это Леброн же)
Леброну, главное, чтобы сын был в ЛА или поближе к нему, вот и выбрали запасным аэродром Финикс.
+5
0
+5
мог бы хоть в филу отправить бронни что бы интрига была
а то с вет минимум идея конечно👍
+2
0
+2
Ответ Сергей Ратников
какой нафиг финикс - пустыня, кактусы и жарища под 50 градусов - так себе альтернатива лос-анджелесу да и как разрулить с набором звезд с сумасшедшими контрактами (Дюрант, Букер, Билл) если Леброн решит двинуть свои таланты туда. на мой взгляд уже все ясно - Бронни во втором раунде драфта выбирается Лэйкерс - Леброн продлевается на год. все счастливы - история вновь переписана, сумасшедшие рейтинги на тв и солдауты на всех аренах, Басс и Пелинка купаются в золоте.
для новичка наверное лучший вариант с их скамейкой, да и до ЛА рукой подать
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+1
какой нафиг финикс - пустыня, кактусы и жарища под 50 градусов - так себе альтернатива лос-анджелесу да и как разрулить с набором звезд с сумасшедшими контрактами (Дюрант, Букер, Билл) если Леброн решит двинуть свои таланты туда. на мой взгляд уже все ясно - Бронни во втором раунде драфта выбирается Лэйкерс - Леброн продлевается на год. все счастливы - история вновь переписана, сумасшедшие рейтинги на тв и солдауты на всех аренах, Басс и Пелинка купаются в золоте.
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