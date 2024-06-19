«Эта стратегия использовалась для многих моих клиентов». Рич Пол подтвердил, что Бронни Джеймс прошел просмотры только в «Лейкерс» и «Санз»
Рич Пол подтвердил, что Бронни Джеймс планировал просмотры только в двух клубах.
«Это не новость. Задача заключается в том, чтобы найти команду, которая ценит вашего парня, и попытаться подтолкнуть его к этой команде.
Важно понять контекст и осознать, что эта стратегия использовалась для многих моих клиентов на протяжении многих лет, особенно тех, кому нужно было помочь развиваться, как Бронни. Я все делаю намеренно.
«Лейкерс» и «Финикс», на этом все. Может случиться, что в последнюю минуту кто-то позвонит. Посмотрим», – сказал агент.
а то с вет минимум идея конечно👍