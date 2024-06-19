Рич Пол: «Нет договоренностей, что, если «Лейкерс» выберут Бронни, то Леброн подпишет с ними новый контракт»

Рич Пол заявил, что Леброн Джеймс отказался от идеи играть вместе с сыном.

« отказался от идеи играть с в одной команде. Если это произойдет, то произойдет. Если нет, то нет. Нет никаких договоренностей, что, если «Лейкерс» выберут Бронни под 55-м номером, то Леброн подпишет с ними новый контракт. Если бы это было так, я бы заставил их взять его под 17-м номером.

Нам не нужны рычаги воздействия. «Лейкерс» могут выбрать Бронни, а Леброн не подпишет новый контракт. Леброн также не пойдет в « » ради минимального контракта. Мы можем пресечь эти слухи прямо сейчас.

Есть и другие команды, которым нравится Бронни. Например, «Миннесота», «Даллас», «Торонто». Если не « », то это будет кто-то другой. «Миннесота» хотела бы заполучить Бронни, но я не знаю, кто будет их владельцем. Генеральный менеджер «Мэвс» Нико Харрисон для Бронни как дядя. Если «Лейкерс» не возьмут его 55-м, «Даллас» возьмет его 58-м и подпишет гарантированный контракт. Масаи Уджири в восторге от Бронни. «Рэпторс» могут взять его 31-м даже без просмотра. Для этих команд просмотры не главное», – сказал агент.