Рич Пол: «Нет договоренностей, что, если «Лейкерс» выберут Бронни, то Леброн подпишет с ними новый контракт»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Рич Пол Баскетбол

Рич Пол заявил, что Леброн Джеймс отказался от идеи играть вместе с сыном.

«Леброн отказался от идеи играть с Бронни в одной команде. Если это произойдет, то произойдет. Если нет, то нет. Нет никаких договоренностей, что, если «Лейкерс» выберут Бронни под 55-м номером, то Леброн подпишет с ними новый контракт. Если бы это было так, я бы заставил их взять его под 17-м номером.

Нам не нужны рычаги воздействия. «Лейкерс» могут выбрать Бронни, а Леброн не подпишет новый контракт. Леброн также не пойдет в «Финикс» ради минимального контракта. Мы можем пресечь эти слухи прямо сейчас.

Есть и другие команды, которым нравится Бронни. Например, «Миннесота», «Даллас», «Торонто». Если не «Лейкерс», то это будет кто-то другой. «Миннесота» хотела бы заполучить Бронни, но я не знаю, кто будет их владельцем. Генеральный менеджер «Мэвс» Нико Харрисон для Бронни как дядя. Если «Лейкерс» не возьмут его 55-м, «Даллас» возьмет его 58-м и подпишет гарантированный контракт. Масаи Уджири в восторге от Бронни. «Рэпторс» могут взять его 31-м даже без просмотра. Для этих команд просмотры не главное», – сказал агент.

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13 комментариев
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Переводим на человеческий: «Леброн отказался от идеи играть с Бронни в одной команде. - Леброн во что бы то ни стало будет играть с Бронни в одной команде... Нам не нужны рычаги воздействия. - Нам нужны рычаги и поэтому мы отказываем в просмотре всем кроме Финикса, с ними мы договорились, это наш рычаг... «Лейкерс» могут выбрать Бронни, а Леброн не подпишет новый контракт. - «Лейкерс» обязаны выбрать Бронни, а Леброн так и быть подпишет новый контракт... Масаи Уджири в восторге от Бронни. - Масаи Уджири не в восторге от Бронни... «Рэпторс» могут взять его 31-м даже без просмотра. - «Рэпторс» не возьмут его 31-м без просмотра, пиков лишних не бывает и тратить его на кота в мешке даже Рэпторс не станут.
+27
-3
+24
"Масаи Уджири в восторге от Бронни. «Рэпторс» могут взять его 31-м даже без просмотра." - поэтому его возьмут ЛАЛ под 55 пиком, ага))
+9
0
+9
Никакой договоренности. Я не подмигиваю, это глаз дёргается.
+10
-1
+9
Пошёл торг
+6
0
+6
Не вешай людям лапшу на уши Рич)
+7
-1
+6
Рич Пол считает всех абсолютно безмозглыми и тупыми людьми.
Джеймс 10 лет только и говорил про мечту поиграть с сыном и вот, когда этот момент настал, он такой,
"не, мне плевать":)
Такой сюр конечно 😃
+3
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+3
Леброн отказался от идеи играть с Бронни в одной команде (можете не пытаться шантажировать), Леброн не пойдет играть на минималку за Бронни (тем, кто не понял первый пункт).
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"я бы заставил" ...никто его наказать за а такие слова не хочет?
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"Остап не ел три дня и его понесло" ...
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Когда уже драфт. Надоела эта тЯгомотина с броном
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_Если бы это было так, я бы заставил их взять его под 17-м номером._

Ну-ну. В первой пятерке его никого выбрать не заставишь, случайно?
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Ответ Григорий Ефимов
"Масаи Уджири в восторге от Бронни. «Рэпторс» могут взять его 31-м даже без просмотра." - поэтому его возьмут ЛАЛ под 55 пиком, ага))
под 17-м
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