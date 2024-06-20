Билл Симмонс: «Почему бы «Бостону» не выбрать на драфте Бронни Джеймса и не держать его в заложниках?»
Билл Симмонс предложил «Бостону» выбрать на драфте Бронни Джеймса.
«Все говорят, что этот драфт – отстой. У «Селтикс» настолько глубокий состав, что никто на этом драфте за них играть не будет. Почему бы не взять Бронни и не держать его в заложниках?
Все остальные команды хотят его заполучить, верно? «Лейкерс», вам нужен Бронни? У нас есть Бронни, дайте нам Макса Кристи. Насколько сильно он вам нужен?
Я бы сказал, что Бронни, выбранный под 30-м номером, в качестве актива для обмена стоит больше, чем любой другой игрок, которого они могут выбрать», – сказал эксперт.
К тому же его быстро затмят разговоры о бэк ту бэке Бостона. Шанс на гайку в первый год, никакого шапито - хороший вариант для пацана нормально начать карьеру
- Я не знаю что тебе нужно, но если тебе нужны пики драфта, то сразу скажу у меня их нет, но предупреждаю у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за двадцать лет в Лиге и которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков-генменеджеров как ты. Если ты отпустишь Бронни в Лейкерс на этом всё закончится, я не буду тебя искать , преследовать и требовать обмена в Селтикс, но если не отпустишь, я тебе обещаю я приеду в Бостон Гарден и буду темпинговать там каждого.
- Удачи.