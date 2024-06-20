Билл Симмонс: «Почему бы «Бостону» не выбрать на драфте Бронни Джеймса и не держать его в заложниках?»

Теги Бостон Лейкерс НБА драфт НБА Билл Симмонс Бронни Джеймс Баскетбол

Билл Симмонс предложил «Бостону» выбрать на драфте Бронни Джеймса.

«Все говорят, что этот драфт – отстой. У «Селтикс» настолько глубокий состав, что никто на этом драфте за них играть не будет. Почему бы не взять Бронни и не держать его в заложниках?

Все остальные команды хотят его заполучить, верно? «Лейкерс», вам нужен Бронни? У нас есть Бронни, дайте нам Макса Кристи. Насколько сильно он вам нужен?

Я бы сказал, что Бронни, выбранный под 30-м номером, в качестве актива для обмена стоит больше, чем любой другой игрок, которого они могут выбрать», – сказал эксперт.

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19 комментариев
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Ответ gangstarr
Потому что потом ни один клиент Клатч спортс никогда не будет играть в Бостоне
Как только леброн уйдет, клатч спортс закончится.
+44
-4
+40
Хорошая идея, а то этот ричпол возомнил из себя, туда пойдем на смотрины туда не пойдем. А вот возьмут назло и выберут и пусть усрется этот ричпол но ничего сделать не сможет.
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+37
Берем Бронни, кидаем в него мячи на тренировке, отправляем видео деду Бронни и выдвигаем ему политические требования
+25
0
+25
Ответ seagal
Хорошая идея, а то этот ричпол возомнил из себя, туда пойдем на смотрины туда не пойдем. А вот возьмут назло и выберут и пусть усрется этот ричпол но ничего сделать не сможет.
Это репутационные риски, ни одна команда в здравом уме не будет делать что-то на зло, все таки Леброн медиа фигура, и никому не нужна лишняя шумиха
+15
-2
+13
Ну или чтобы старший подписался за вет минимум на усиление банки))
+11
-2
+9
берем бронни, берём краба, еще дюрент на ветминимум
+4
0
+4
Ответ Григорий Тимофеев
Если вспомнить не только фамилию Бронни, но и моки, то окажется, что он неплохой защитный гард, и можно поучиться уму-разуму у Уайта и Дрю. К тому же его быстро затмят разговоры о бэк ту бэке Бостона. Шанс на гайку в первый год, никакого шапито - хороший вариант для пацана нормально начать карьеру
Вы пошутили сейчас? Он андерсайз и у него латеральная скорость как у центрового. Его просто уничтожат любые гарды уровня алл стар.
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Ответ gangstarr
Потому что потом ни один клиент Клатч спортс никогда не будет играть в Бостоне
Будут, пройдет пару лет и если Бостон даст больше, то побегут как миленькие.
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+3
если честно скорее всего в Бостоне ему будет лучше, чем в Лейкерс или другом клубе)
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смешно будет, если Леброну придется завершать карьеру бегая за Бостон
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0
+1
Во, берем брони и лекраб сам к нам на минималку придет!
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0
+1
Потому что потом ни один клиент Клатч спортс никогда не будет играть в Бостоне
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-6
+1
звучит как план
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0
0
Если вспомнить не только фамилию Бронни, но и моки, то окажется, что он неплохой защитный гард, и можно поучиться уму-разуму у Уайта и Дрю.

К тому же его быстро затмят разговоры о бэк ту бэке Бостона. Шанс на гайку в первый год, никакого шапито - хороший вариант для пацана нормально начать карьеру
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Адам Сильвер даст четкие инструкции касательно Бронни и спустит в клубы. Кому он реально не нужен не возьмут его.
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В заложники?)) я прям вижу телефонный разговор Леброна и Брэда Стивенса в стиле Лиама Нильсона с фильма "Заложница"
- Я не знаю что тебе нужно, но если тебе нужны пики драфта, то сразу скажу у меня их нет, но предупреждаю у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за двадцать лет в Лиге и которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков-генменеджеров как ты. Если ты отпустишь Бронни в Лейкерс на этом всё закончится, я не буду тебя искать , преследовать и требовать обмена в Селтикс, но если не отпустишь, я тебе обещаю я приеду в Бостон Гарден и буду темпинговать там каждого.
- Удачи.
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Был Танкинг.. А теперь появился Броннинг
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Ответ Franco
берем бронни, берём краба, еще дюрент на ветминимум
И не выходим даже в плей-ин
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