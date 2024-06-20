Билл Симмонс: «Почему бы «Бостону» не выбрать на драфте Бронни Джеймса и не держать его в заложниках?»

Билл Симмонс предложил «Бостону» выбрать на драфте Бронни Джеймса.

«Все говорят, что этот драфт – отстой. У «Селтикс» настолько глубокий состав, что никто на этом драфте за них играть не будет. Почему бы не взять Бронни и не держать его в заложниках?

Все остальные команды хотят его заполучить, верно? « », вам нужен ? У нас есть Бронни, дайте нам Макса Кристи. Насколько сильно он вам нужен?

Я бы сказал, что Бронни, выбранный под 30-м номером, в качестве актива для обмена стоит больше, чем любой другой игрок, которого они могут выбрать», – сказал эксперт.