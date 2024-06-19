Бронни Джеймс отказывается от приглашений на просмотры, которые делают клубы НБА

Теги НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс очень избирателен перед драфтом НБА.

Как рассказал обозреватель ESPN Джонатан Гивони, 19-летний баскетболист не принимает приглашения на открытые тренировки, которые получает от клубов НБА.

«Команды НБА, с которыми я общался, говорят, что не могут заполучить Бронни Джеймса в свои залы. Речь о командах, которые выбирают в конце третьего и четвертом десятках.

У «Санз» запланирована вторая тренировка с Бронни на этой неделе. Но не считая этого, мы не видели, чтобы какая-либо другая команда НБА могла его заполучить», – отметил эксперт.

Гивони также рассказал, что команды рассчитывают избежать попадания в неприятные ситуации с учетом слов агента Бронни Рича Пола. Тот ранее заявил, что не хочет, чтобы сын Леброна Джеймса подписывал двусторонний контракт.

«Команды считают, что его агент Рич Пол не хочет, чтобы он подписывал двусторонний контракт. И диапазон, в котором его выберут – от 40 до 58 – это диапазон, в котором как раз раздаются двусторонние контракты. Так что похоже, что Бронни Джеймс опустится в район 55 пика.

Я не думаю, что какая-либо команда НБА захочет выбрать его и иметь дело с последствиями», – заявил журналист.

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27 комментариев
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А вообще этот ведь типичная ситуация в лиге, когда андерсайз игрок с проблемами с сердцем, без стабильного броска, набирающий 4 очка за игру, с трудом попадающий в топ 60 одного из самых слабых драфтов отказывает командам в просмотре, при этом по тв журналюги хвалят его профессионализм, трудолюбие и характер?
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Это позорище конечно. Бате недолго еще в лиге играть.
Вылетит из лиги Бронни, как старший закончит
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Джеймсы крутят шашлычок на мангале, напевая : не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас...
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Бедный пацан, ещё в лигу не успел прийти, его батя под свое крыло, не Лавар Бол конечно, но тоже как то не очень выглядит

Получается что? Либо Бронни в ЛАЛ и Лебрончик остается, либо в солнечный Финикс и Леброн создает супер мега команду со своим сыном и отсутствием центровых и платёжки?
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Ох, будет интересно если кто-то ослушается Сильвера и пикнет Бронни ради прикола. Дальше либо Леброну унижаться и проситься на ветминимум, либо просить ЛАЛ отдать пики за Бронни)
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А какой у него выбор есть? Над ним Леброн с Ричем. Как скажут так и сделает.
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Люди в комментариях реально не понимают, что это делается специально, чтобы спуститься до 55 пика и его выбрали точно ЛАЛ? Каждый год игроки, как топовые, так и нет, игнорируют какие-то команды, не ездят на просмотры, чтобы их не выбрали те команды, куда они не хотят ехать. С Бронни все то же самое, что и всегда происходит на драфте
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Зря. Не того он уровня чтобы выбирать команды. Отец отцом, но для многих команд это будет знаком чтобы не связываться с ним.
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Ответ Максим Макеев
у Санз он тогда че забыл? батенька не снизойдет до вет минимума вообще никак я думаю он рили сам выбирает тимы прекрасно понимая под какими номерами может уйти и тот же санз вырос оттого что те не имеют развгрывающего, а он видимо удумал что те его возьмут и в старт поставят😂😂😂
Санс это рычаг давления на лал, чтобы лишних движений не совершали, а то мало ли вдруг тренера не того захотят взять. У них кроме команды больше никаких источников доходов нет, так что они в заложниках у Леброна по полной программе.
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Ответ Турбомарсоход
Бронни не сильно расстроится. У него будет возможность реализовать себя в других сферах.
Дак а зачем он вообще лезет на драфт? Просто ради прихоти отца?
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Ответ Т Le
В том месте, где совесть была и будет.
На том свете, что ли? Уже сподобился?
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Все думали, что Леброн в конце карьеры будет рингчейсить, а он болелам ЛАЛ мстит.
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Про внуков пора писать! А то все Бронни, да Бронни...
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Ууу, Моська, знать она сильна, раз лает без отца..
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Странно слышать, пацан на слуху из за имени, а не из за игровых качеств. Таким игрокам стоит цепляться за любой шанс, если он реально хочет играть в Нба
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а зачем ему собственно эти просмотры если он уже практически в заявке лэйкерс
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Бронни Джеймс отказывается от приглашений на просмотры, которые делают клубы НБА...
Темная лошадка )))))
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Ответ Турбомарсоход
Зря. Не того он уровня чтобы выбирать команды. Отец отцом, но для многих команд это будет знаком чтобы не связываться с ним.
Да он тут явно указывает, что сам не собирается обращать внимание на эти многие команды.
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Ответ kolyan#15
Это позорище конечно. Бате недолго еще в лиге играть. Вылетит из лиги Бронни, как старший закончит
Каждый год из лиги вылетают полсотни игроков , которые были выбраны на драфте, иногда даже в первых раундах и всем плевать, про них забыли и точка, а тут вы шумиху устраиваете, ну вылетит , заиграет, никто же не может знать) просто это Леброн , вот у вас и горит
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Ответ Артем Шелудков
Дак а зачем он вообще лезет на драфт? Просто ради прихоти отца?
да
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сага всё больше начинает напоминать сюжет фильма "Air: Большой прыжок"
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Ответ Rodbert
Санс это рычаг давления на лал, чтобы лишних движений не совершали, а то мало ли вдруг тренера не того захотят взять. У них кроме команды больше никаких источников доходов нет, так что они в заложниках у Леброна по полной программе.
Такая теория тоже есть ибо Джонс друг батеньки
но лучше Бронни в филу ходить которая макс может дать
а то пугать вет минимумом это голая задница
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