Бронни Джеймс отказывается от приглашений на просмотры, которые делают клубы НБА...

Бронни Джеймс очень избирателен перед драфтом НБА.

Как рассказал обозреватель ESPN Джонатан Гивони, 19-летний баскетболист не принимает приглашения на открытые тренировки, которые получает от клубов НБА.

«Команды НБА, с которыми я общался, говорят, что не могут заполучить в свои залы. Речь о командах, которые выбирают в конце третьего и четвертом десятках.

У «Санз» запланирована вторая тренировка с Бронни на этой неделе. Но не считая этого, мы не видели, чтобы какая-либо другая команда НБА могла его заполучить», – отметил эксперт.

Гивони также рассказал, что команды рассчитывают избежать попадания в неприятные ситуации с учетом слов агента Бронни Рича Пола. Тот ранее заявил, что не хочет, чтобы сын Леброна Джеймса подписывал двусторонний контракт.

«Команды считают, что его агент Рич Пол не хочет, чтобы он подписывал двусторонний контракт. И диапазон, в котором его выберут – от 40 до 58 – это диапазон, в котором как раз раздаются двусторонние контракты. Так что похоже, что Бронни Джеймс опустится в район 55 пика.

Я не думаю, что какая-либо команда НБА захочет выбрать его и иметь дело с последствиями», – заявил журналист.