Дрэймонд Грин: «Лейкерс» следует рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Монти Уильямс Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин заявил, что «Лейкерс» стоит рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса.

«Монти Уильямс стал свободным агентом. Я не знаю, что сейчас происходит в «Лейкерс», но я знаю, что решение будет принято очень быстро, потому что приближается драфт, и приближается рынок свободных агентов.

Я знаю, что Энтони Дэвис любил Монти Уильямса, когда играл за него в «Новом Орлеане». Если вы спрашиваете, стоит ли «Лейкерс» рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса? Я отвечу: «Конечно, им следует рассмотреть ее», – заявил форвард «Голден Стэйт».

Вчера Уильямс был уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.

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5 комментариев
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Дрэймонд сам-то не хочет потренировать? ну а че, подкаст уже есть, начало положено)
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Или главным ассистентом в гсв
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Две неустойки за 2 года это будет сильно
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