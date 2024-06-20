Дрэймонд Грин: «Лейкерс» следует рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса»
Дрэймонд Грин заявил, что «Лейкерс» стоит рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса.
«Монти Уильямс стал свободным агентом. Я не знаю, что сейчас происходит в «Лейкерс», но я знаю, что решение будет принято очень быстро, потому что приближается драфт, и приближается рынок свободных агентов.
Я знаю, что Энтони Дэвис любил Монти Уильямса, когда играл за него в «Новом Орлеане». Если вы спрашиваете, стоит ли «Лейкерс» рассмотреть кандидатуру Монти Уильямса? Я отвечу: «Конечно, им следует рассмотреть ее», – заявил форвард «Голден Стэйт».
Вчера Уильямс был уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.