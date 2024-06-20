Гилберт Аренас о Монти Уильямсе: «Этот мужик будет сидеть дома и заработает 65 миллионов? Нет, мазафакер, ты отработаешь контракт, сделаешь хоть что-нибудь»

Гилберт Аренас возмутился ситуацией с тренерами в НБА.

«Этот мужик будет сидеть дома и заработает 65 миллионов? А вы собираетесь нанять другого тренера, который будет делать то же самое. Нет, мазафакер, ты отработаешь контракт, сделаешь хоть что-нибудь. Я плачу за что-то, хотя и не знаю уже за что. Но ты мне это дашь, пока я должен тебе денег.

« » платит трем тренерам. Пусть Док , и Гриффин тренируют вместе. Меняются по ходу матча. Прошла половина четверти – давай, входи в игру. Четвертая четверть – новый тренер, все радуются. «Пора браться за дело», – посмеялся бывший игрок.

был уволен с должности главного тренера « ».