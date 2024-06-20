Гилберт Аренас о Монти Уильямсе: «Этот мужик будет сидеть дома и заработает 65 миллионов? Нет, мазафакер, ты отработаешь контракт, сделаешь хоть что-нибудь»

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Детройт Милуоки НБА Гилберт Аренас Майк Буденхольцер Монти Уильямс Баскетбол

Гилберт Аренас возмутился ситуацией с тренерами в НБА.

«Этот мужик будет сидеть дома и заработает 65 миллионов? А вы собираетесь нанять другого тренера, который будет делать то же самое. Нет, мазафакер, ты отработаешь контракт, сделаешь хоть что-нибудь. Я плачу за что-то, хотя и не знаю уже за что. Но ты мне это дашь, пока я должен тебе денег.

«Милуоки» платит трем тренерам. Пусть Док Риверс, Буденхольцер и Гриффин тренируют вместе. Меняются по ходу матча. Прошла половина четверти – давай, входи в игру. Четвертая четверть – новый тренер, все радуются. «Пора браться за дело», – посмеялся бывший игрок.

Монти Уильямс был уволен с должности главного тренера «Детройта».

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7 комментариев
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Агент 0 нашел свое призвание. Болтай что в голову взбредёт и деньги получай. А чтобы самому пойти в ассистенты, а потом стать тренером - не царское это дело.
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ну вообще прикольная идея так то))
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Ответ Турбомарсоход
Агент 0 нашел свое призвание. Болтай что в голову взбредёт и деньги получай. А чтобы самому пойти в ассистенты, а потом стать тренером - не царское это дело.
Напомни, а кто ему за высказывания платит?)
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может снег с места на место перекладывать, красить траву, ходить в наряд через сутки
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Этот мазафакер сам получал халявные деньги, а работу свою не делал)
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Так поделись опытом, Гилберт!
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хотя бы тренерскую прибирать
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