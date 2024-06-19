Стивен Эй Смит: «Монти Уильямсу нужно встать на колени и поблагодарить небесного отца за то, что его выпустили из той бедственной ситуации»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит прокомментировал увольнение Монти Уильямса из «Детройта».

«Монти Уильямс – очень религиозный человек. Ему нужно встать на колени, посмотреть вверх и поблагодарить своего небесного отца за то, что его выпустили из той бедственной ситуации в «Детройте».

Я уверен, что он доволен. Без сомнения, у него будут другие предложения. В «Детройте» был полный бардак. Монти Уильямс пожалел, что согласился, сразу, как попал туда», – заявил ведущий ESPN.

Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.

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2 комментария
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Пытали миллионами, и россыпью неограненных талантов, выбранных под высокими пиками, ироды
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Насчёт мешка талантов я бы не горячился. Каннингем, Айви, Дюрен-реплохо, согласен. Даже бодро. Но пока это нифига не россыпь.
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