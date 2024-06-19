Стивен Эй Смит: «Монти Уильямсу нужно встать на колени и поблагодарить небесного отца за то, что его выпустили из той бедственной ситуации»

Стивен Эй Смит прокомментировал увольнение Монти Уильямса из «Детройта».

« – очень религиозный человек. Ему нужно встать на колени, посмотреть вверх и поблагодарить своего небесного отца за то, что его выпустили из той бедственной ситуации в «Детройте».

Я уверен, что он доволен. Без сомнения, у него будут другие предложения. В «Детройте» был полный бардак. Монти Уильямс пожалел, что согласился, сразу, как попал туда», – заявил ведущий ESPN.

Уильямс уволен с поста главного тренера « » после одного года работы.