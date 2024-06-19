Стивен Эй Смит: «Монти Уильямс определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс»

Стивен Эй Смит советует «Лейкерс» обратить внимание на Монти Уильямса.

«Мы много говорим о Джей Джей Редике, но Монти Уильямс теперь свободен. « » стоит изучить эту ситуацию. Посмотрим, что будет дальше, но определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», – сказал ведущий ESPN.

Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.