Стивен Эй Смит: «Монти Уильямс определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс»
Стивен Эй Смит советует «Лейкерс» обратить внимание на Монти Уильямса.
«Мы много говорим о Джей Джей Редике, но Монти Уильямс теперь свободен. «Лейкерс» стоит изучить эту ситуацию. Посмотрим, что будет дальше, но Монти Уильямс определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», – сказал ведущий ESPN.
Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.
ты не шути так а то умрет от смеха кто то