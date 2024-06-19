Стивен Эй Смит: «Монти Уильямс определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Монти Уильямс Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит советует «Лейкерс» обратить внимание на Монти Уильямса.

«Мы много говорим о Джей Джей Редике, но Монти Уильямс теперь свободен. «Лейкерс» стоит изучить эту ситуацию. Посмотрим, что будет дальше, но Монти Уильямс определенно должен стать кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», – сказал ведущий ESPN.

Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта» после одного года работы.

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19 комментариев
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хахахахахахха
ты не шути так а то умрет от смеха кто то
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Чтобы заработать еще 80 сверху разве что
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+14
Ответ Максим Макеев
хахахахахахха ты не шути так а то умрет от смеха кто то
Так он серьёзен. Это же чёрный бро, значит он по умолчанию заслуживает новый шанс
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+7
Должен! Еще неплохо было бы локаут устроить, по итогам которого внести в коллективное соглашение пункт, что черные тренеры не должны оставаться без работы! Лейкерс Леброна лучшее место для Монти, Брон младший еще подоспеет вообще лепота будет!
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-2
+7
Ответ Jerry Rodrogha
Какая разница? У них до перестройки титулов и не может быть с любым тренером
погодите, вы что! Если бы не Денвер, ЛАЛ бы закрыл эту Бостонскую лавочку. Ну у ж в новом сезоне с Монти точно всех переедут в регулярке...)
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Конечно. Он же темнокожий, да САС?
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если ЛА больше не нужны титулы, то да-))
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Давайте 60 лямов на 6 лет, а через сезон увольнение))
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Как будто цитату обрезали. Смит явно добавил: "во-первых, он черный".
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Ответ Ceasus
Должен! Еще неплохо было бы локаут устроить, по итогам которого внести в коллективное соглашение пункт, что черные тренеры не должны оставаться без работы! Лейкерс Леброна лучшее место для Монти, Брон младший еще подоспеет вообще лепота будет!
У Монти были терки с Леброном в первый заход в Кливленде, он тогда будучи тренером Нью-Орлена говорил всякие вещи про него, а Леброн такое помнит)
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ничего плохого не хочу сказать про Монти (скорее всего решил набор игроков) но все кто смотрели Детройт в этом сезоне скорее всего выключали матч после первой четверти - зачем он Лэйкерс вообще не понятно
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Ответ Денис Денис
если ЛА больше не нужны титулы, то да-))
Какая разница? У них до перестройки титулов и не может быть с любым тренером
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Согласен. ЛАЛ с Броном должны побить ещё один рекорд. Рекорд по числу поражений.
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О, как я этого хочу...
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пральна-пральна, дайте черному братишке еще подзаработать
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Спасибо, не надо, с белыми тренерами у Лейкерс все гораздо лучше получается.
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Ответ Don Pihot
пральна-пральна, дайте черному братишке еще подзаработать
Да он может отдыхать еще много лет, деньги и так капать будут.
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