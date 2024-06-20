Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» пока предлагали работу только Дэну Херли»

Теги Детройт Лейкерс Джей Джей Редик НБА драфт НБА Эдриан Воджнаровски Дэн Херли Баскетбол

Джей Джей Редик пока не получал предложение от «Лейкерс».

«Лейкерс» пока предлагали работу только Дэну Херли.

В НБА не обязательно иметь главного тренера перед драфтом. «Детройт», скорее всего, тоже не закроет эту позицию в нужный срок. Но это важно.

«Лейкерс» сосредоточены на Джей Джей Редике. Но они с Херли кандидаты разного плана. Редик куда лучше знаком с НБА. Херли – с тренерской работой. «Лейкерс» нужно обсудить все детали, включая тренерский персонал, до принятия решения. Пока Редик определенно является ведущим кандидатом, и все, что осталось, – это предложить ему работу», – рассказал инсайдер ESPN.

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2 комментария
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Хотели выделить ему 100 на 8. Если он им так нужен, то почему бы ему не дать 90-95 на 5 или 6. Или даже все 100. 2 года разницы.
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