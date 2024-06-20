Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» пока предлагали работу только Дэну Херли»

Джей Джей Редик пока не получал предложение от «Лейкерс».

«Лейкерс» пока предлагали работу только .

В не обязательно иметь главного тренера перед драфтом. « », скорее всего, тоже не закроет эту позицию в нужный срок. Но это важно.

« » сосредоточены на . Но они с Херли кандидаты разного плана. Редик куда лучше знаком с НБА. Херли – с тренерской работой. «Лейкерс» нужно обсудить все детали, включая тренерский персонал, до принятия решения. Пока Редик определенно является ведущим кандидатом, и все, что осталось, – это предложить ему работу», – рассказал инсайдер ESPN.