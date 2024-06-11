Шэмс Чарания: «Дэн Херли не был первым кандидатом на должность в «Лейкерс» в начале процесса»

«Лейкерс» не рассматривали Дэна Херли как первого кандидата.

«Согласно моим источникам, был главным претендентом на эту должность. также был среди основных кандидатов. До ситуации с Дэном Херли Роб Пелинка провел всего две встречи, один раз с Джей Джей Редиком и один раз с Джеймсом Боррего.

На прошлой неделе в среду « » обратили внимание на Дэна Херли. Он не был первым кандидатом в начале процесса, но они увидели, что появилась возможность, поскольку он вел переговоры о продлении с Коннектикутом, и предложили ему 70 млн долларов за 6 лет. Дэн Херли решил остаться и заработать на 20 млн долларов меньше», – рассказал инсайдер .