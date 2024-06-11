Шэмс Чарания: «Дэн Херли не был первым кандидатом на должность в «Лейкерс» в начале процесса»
«Лейкерс» не рассматривали Дэна Херли как первого кандидата.
«Согласно моим источникам, Джей Джей Редик был главным претендентом на эту должность. Джеймс Боррего также был среди основных кандидатов. До ситуации с Дэном Херли Роб Пелинка провел всего две встречи, один раз с Джей Джей Редиком и один раз с Джеймсом Боррего.
На прошлой неделе в среду «Лейкерс» обратили внимание на Дэна Херли. Он не был первым кандидатом в начале процесса, но они увидели, что появилась возможность, поскольку он вел переговоры о продлении с Коннектикутом, и предложили ему 70 млн долларов за 6 лет. Дэн Херли решил остаться и заработать на 20 млн долларов меньше», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.