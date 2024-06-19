Спортивный директор «Локо»: «Александр Щербенев внес большой вклад в завоевание клубом серебряных медалей Лиги ВТБ»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Виктор Мелешенко прокомментировал уход Александра Щербенева из «Локо».

«Саша — настоящий профессионал, что он и доказывал на протяжении всего своего выступления в составе «Локомотива-Кубань». Воспитанник клуба, коренной краснодарец, прошел все этапы подготовки в нашей системе резерва — от детско-юношеских команд до основы. Александр внес большой вклад в завоевание клубом серебряных медалей Единой Лиги ВТБ и вырос в «Локо» до игрока национальной сборной.

Важно, что при этом он всегда оставался скромным парнем, который стал для многих кубанских мальчишек настоящим примером искреннего и профессионального отношения к баскетболу. Мы желаем ему удачи и успехов в продолжении его профессиональной карьеры», – сказал спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко.

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