Александр Щербенев покинул «Локомотив-Кубань» и продолжит карьеру в «Зените»

Теги переходы Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Александр Щербенев перейдет из «Локомотива-Кубань» в «Зенит».

Защитник Александр Щербенев (23 года, 190 см) покинул «Локомотив-Кубань» по истечении срока действия контракта.

По информации «Чемпионата», Щербенев станет игроком петербургского «Зенита».

Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» выступал в составе «Локо» в Еврокубке, стал серебряным призером чемпионата Единой лиги ВТБ и финалистом Суперкубка.

В прошедшем сезоне Щербенев принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 5,3 очка, 2,2 передачи и 1,2 подбора за 15 минут на паркете.

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4 комментария
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неплохо было его увидеть в Униксе
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Сезон длинный, будет играть, только бы судьбу Герасимова, почти не выходившего со скамьи, не повторить. А в Локо после прихода Миллера и Андерсона, все наши молодые ребята стали меньше играть.
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