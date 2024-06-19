Александр Щербенев покинул «Локомотив-Кубань» и продолжит карьеру в «Зените»
Александр Щербенев перейдет из «Локомотива-Кубань» в «Зенит».
Защитник Александр Щербенев (23 года, 190 см) покинул «Локомотив-Кубань» по истечении срока действия контракта.
По информации «Чемпионата», Щербенев станет игроком петербургского «Зенита».
Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» выступал в составе «Локо» в Еврокубке, стал серебряным призером чемпионата Единой лиги ВТБ и финалистом Суперкубка.
В прошедшем сезоне Щербенев принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 5,3 очка, 2,2 передачи и 1,2 подбора за 15 минут на паркете.