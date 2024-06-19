Александр Щербенев об уходе из «Локо»: «Не прощаюсь, а говорю до свидания!»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Александр Щербенев прокомментировал уход из «Локомотива-Кубань».

«В первую очередь хочу поблагодарить президента «Локо» Андрея Ведищева за доверие и возможность защищать цвета родного клуба на протяжении всех этих сезонов. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу за их профессионализм и ежедневную помощь в моем становлении как профессионального игрока и как личности.

И, конечно, отдельное спасибо нашим болельщикам, нашему шестому игроку, которые всегда поддерживали и дарили свою любовь. Для меня Краснодар и «Локомотив-Кубань» были и остаются родным городом и клубом, поэтому я не прощаюсь, а говорю до свидания!» – передает слова защитника официальный сайт «Локо».

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