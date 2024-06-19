Дуайт Ховард, Демаркус Казинс и Куинн Кук в июле выступят за тайваньскую команду

Теги Дуайт Ховард НБА Демаркус Казинс Куинн Кук Баскетбол

Дуайт Ховард, Демаркус Казинс и Куинн Кук снова объединят усилия.

Экс-игроки чемпионских «Лейкерс» 2020 года в июле выступят в составе «Тайваньских Мустангов» в турнире Asian Tournament.

Противостоять им будут команды из Китая, Японии и Южной Кореи, а также с Филиппин.

Казинс недавно получил награду MVP финальной серии Тайваньской лиги Т1, в которой его «Тайвань Бир Леопардс» одержали победу над «Тайбэй Тайшин Марс» со счетом 4-0.

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3 комментария
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бир леопардс - пивные леопарды? 😂
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Супер команда из Тайвани получается)
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Главное, что там Ливанской команды нет. Ховард им недавно смачно влетел. Там у него тоже сбитые лётчики из НБА на подмоге были.
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