Дуайт Ховард, Демаркус Казинс и Куинн Кук в июле выступят за тайваньскую команду

Дуайт Ховард, Демаркус Казинс и Куинн Кук снова объединят усилия.

Экс-игроки чемпионских «Лейкерс» 2020 года в июле выступят в составе «Тайваньских Мустангов» в турнире Asian Tournament.

Противостоять им будут команды из Китая, Японии и Южной Кореи, а также с Филиппин.

недавно получил награду MVP финальной серии Тайваньской лиги Т1, в которой его «Тайвань Бир Леопардс» одержали победу над «Тайбэй Тайшин Марс» со счетом 4-0.