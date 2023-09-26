Форвард «Барселоны» объяснил, почему решил покинуть и попробовать свои силы в .

«Я просто хочу быть частью чего-то стоящего. Мне хочется выступать там, где каждая игра имеет значение. К сожалению, НБА – это бизнес, там есть 10-12 команд, которые пытаются выиграть каждый матч, а другая половина пытается получить выбор на драфте. Что же тогда остается хорошим игрокам? Нужно быть либо сильно в порядке, либо наоборот.

Нет никаких оправданий тому, что , и Джон Уолл, парни, которые потенциально могут попасть в Зал славы, сидят без работы. К сожалению, мы видим, как лига теряет свою силу», – заявил Паркер.

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