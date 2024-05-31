Дуайт Ховард стал совладельцем тайваньской лиги, в которой будет выступать

Дуайт Ховард продолжит карьеру на Тайване.

Центровой будет выступать за «Тайваньских мустангов».

Чемпион НБА сообщил, что стал совладельцем тайваньской лиги и «Тайваньских мустангов».

«Мы сделаем мою лигу великой, как НБА!» – написал баскетболист в соцсетях.

Ховард уже играл на Тайване за «Таоюаньских леопардов» в 2022 году.

провел последние месяцы, пытаясь получить место в одном из клубов НБА. В последний раз он играл в лиге в сезоне-2021/22.