Дуайт Ховард стал совладельцем тайваньской лиги, в которой будет выступать

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард продолжит карьеру на Тайване.

Центровой будет выступать за «Тайваньских мустангов».

Чемпион НБА сообщил, что стал совладельцем тайваньской лиги и «Тайваньских мустангов».

«Мы сделаем мою лигу великой, как НБА!» – написал баскетболист в соцсетях.

Ховард уже играл на Тайване за «Таоюаньских леопардов» в 2022 году.

Ховард провел последние месяцы, пытаясь получить место в одном из клубов НБА. В последний раз он играл в лиге в сезоне-2021/22.

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4 комментария
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Кто-то местает о своём клубе, но у Двайта был совершенно другой уровень
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Леброн может приехать и купить весь Тайвань😊🏀
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А и молодец!
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Ответ Agent Smith
Леброн может приехать и купить весь Тайвань😊🏀
Ты видимо не знаешь, что такое Тайвань)))))
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