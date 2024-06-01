«Тайвань Бир Леопардс» выиграл чемпионат Тайваньской лиги Т1. Демаркус Казинс – MVP финальной серии

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Демаркус Казинс помог «Тайвань Бир Леопардс» стать чемпионом Тайваньской лиги Т1.

Бывший центровой НБА получил награду MVP финальной серии, в которой «Тайвань Бир Леопардс» одержал победу над «Тайбэй Тайшин Марс» со счетом 4-0.

Казинс в 4-м матче (108:80) набрал 24 очка и сделал 24 подбора, завершив финальную серию с показателями 25,3 очка и 14,8 подбора в среднем за встречу.

Четырехкратный участник Матча звезд НБА впервые присоединился к тайваньскому клубу 18 декабря прошлого года. Игрок собирался принять участие в четырех домашних матчах, запланированных на январь 2024 года. В марте американец вернулся в команду, подписав контракт на полтора месяца.

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