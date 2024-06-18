ЦСКА объявил о продлении контракта с Мело Тримблом на 2 сезона

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

Мело Тримбл остается в ЦСКА.

Защитник (29 лет, 188 см) подписал с московским клубом новый 2-летний контракт.

В сезоне-23/24 Тримбл впервые в карьере завоевал чемпионский титул, сыграл в Матче всех звезд и был признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ.

Мело – самый результативный игрок ЦСКА минувшего сезона (14,6 очка) и второй по передачам (3,9). В финальной серии против УНИКСа защитник набирал в среднем 20,0 очка за игру при 3,0 передачи и 2,5 перехвата.

«Номер «6» вернулся, и я благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом и всем клубом!» – сказал Тримбл.

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5 комментариев
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Отлично! Ждал этой новости хорошо что дождался! Мело с нами!
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-1
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Ура!
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Приятно удивил в плей-офф Мело. В регулярке часто был нестабилен, не получалось брать на себя первую опцию в атаке, когда у Уэйра не шло. Надеюсь, продолжит так же, как в финале
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йееее!
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Хорошо)
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