ЦСКА объявил о продлении контракта с Мело Тримблом на 2 сезона

Мело Тримбл остается в ЦСКА.

Защитник (29 лет, 188 см) подписал с московским клубом новый 2-летний контракт.

В сезоне-23/24 Тримбл впервые в карьере завоевал чемпионский титул, сыграл в Матче всех звезд и был признан MVP плей-офф лиги ВТБ.

– самый результативный игрок минувшего сезона (14,6 очка) и второй по передачам (3,9). В финальной серии против УНИКСа защитник набирал в среднем 20,0 очка за игру при 3,0 передачи и 2,5 перехвата.

«Номер «6» вернулся, и я благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом и всем клубом!» – сказал Тримбл.