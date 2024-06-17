ЦСКА объявил о продлении контракта с Аматом Мбайе на сезон-24/25

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Амат Мбайе Баскетбол

ЦСКА сохранил в составе Амата Мбайе.

Московский клуб объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом (34 года, 206 см) на сезон-24/25.

Французский баскетболист присоединился к красно-синим летом минувшего года, перебравшись из турецкого «Анадолу Эфеса».

Он провел все 50 матчей в течение завершившегося сезона, из которых 41 начинал в стартовом составе. Средние показатели: 12,8 очка, 4,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за 26,6 минуты.

В феврале 2024 года Амат принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

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4 комментария
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Абсолютно правильное решение.
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Отлично! Амат хорош!
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Ответ Vagner01
Отлично! Амат хорош!
Ахмат еще лучше
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Ответ RayAllen20
Ахмат еще лучше
Ахмат вообще сила!)))
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