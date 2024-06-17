ЦСКА объявил о продлении контракта с Аматом Мбайе на сезон-24/25

ЦСКА сохранил в составе Амата Мбайе.

Московский клуб объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом (34 года, 206 см) на сезон-24/25.

Французский баскетболист присоединился к красно-синим летом минувшего года, перебравшись из турецкого «Анадолу Эфеса».

Он провел все 50 матчей в течение завершившегося сезона, из которых 41 начинал в стартовом составе. Средние показатели: 12,8 очка, 4,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за 26,6 минуты.

В феврале 2024 года принял участие в Матче всех звезд лиги ВТБ.