ЦСКА продлил контракт с Каспером Уэйром до 2026 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром.

Американский баскетболист (34 года, 178 см) заключил соглашение на два года.

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

Уэйр играет за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне разыгрывающий помог армейцам вернуть чемпионское звание в Лиге ВТБ.

В 39 матчах чемпионата Каспер в среднем набирал 12,8 очка, 1,7 подбора и 4,1 передачи за игру.

Фото: ЦСКА