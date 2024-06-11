ЦСКА продлил контракт с Каспером Уэйром до 2026 года

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ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром.

Американский баскетболист (34 года, 178 см) заключил соглашение на два года.

Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

Уэйр играет за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне разыгрывающий помог армейцам вернуть чемпионское звание в Лиге ВТБ.

В 39 матчах чемпионата Каспер в среднем набирал 12,8 очка, 1,7 подбора и 4,1 передачи за игру.

Фото: ЦСКА

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9 комментариев
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Вариантов не подписать на глубине 750 м у Каспера не было. Отличная новость
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Раньше на кладбище везли....
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Отличная новость! Ждём остальных продление особенно Мело!
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А мог играть в Евролиге. В итоге выбрал зону комфорта
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Негр на рудниках.
Осуждаем не поддерживаем.
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