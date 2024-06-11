ЦСКА продлил контракт с Каспером Уэйром до 2026 года
ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром.
Американский баскетболист (34 года, 178 см) заключил соглашение на два года.
Подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.
Уэйр играет за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне разыгрывающий помог армейцам вернуть чемпионское звание в Лиге ВТБ.
В 39 матчах чемпионата Каспер в среднем набирал 12,8 очка, 1,7 подбора и 4,1 передачи за игру.
Фото: ЦСКА
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