ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко после сезона в «Енисее»

ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко.

Защитник (23 года, 192 см) продолжит выступления за московскую команду после сезона в красноярском « » на правах аренды.

Карпенко – воспитанник молодежного проекта армейцев, экс-капитан ЦСКА-2. Он провел 11 матчей за основную команду ЦСКА в сезонах 21/22 и 22/23.

В составе сибиряков принял участие в 36 встречах, в среднем набирая по 5,0 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 17,4 минуты на паркете.