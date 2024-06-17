ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко после сезона в «Енисее»

Теги переходы ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Владимир Карпенко Баскетбол

ЦСКА объявил о возвращении Владимира Карпенко.

Защитник (23 года, 192 см) продолжит выступления за московскую команду после сезона в красноярском «Енисее» на правах аренды.

Карпенко – воспитанник молодежного проекта армейцев, экс-капитан ЦСКА-2. Он провел 11 матчей за основную команду ЦСКА в сезонах 21/22 и 22/23.

В составе сибиряков Владимир принял участие в 36 встречах, в среднем набирая по 5,0 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 17,4 минуты на паркете.

 

 

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