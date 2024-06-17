В истории НБА пять игроков лидировали в командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских плей-офф. Тейтум или Дончич могут повторить
Дончич и Тейтум имеют шанс повторить редкое достижение плей-офф НБА.
В истории лиги лишь пять игроков лидировали в своих командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских розыгрышах плей-офф.
Словенский лидер «Далласа» Лука Дончич в случае спасения серии с «Бостоном» (1-3) может стать шестым, звездный форвард «кельтов» Джейсон Тейтум также первый в команде по трем основным статистическим показателям.
Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (3 раза), Лэрри Берду (2), Тиму Данкану, Хакиму Оладжувону и Николе Йокичу.