В истории НБА пять игроков лидировали в командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских плей-офф. Тейтум или Дончич могут повторить

Дончич и Тейтум имеют шанс повторить редкое достижение плей-офф НБА.

В истории лиги лишь пять игроков лидировали в своих командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских розыгрышах плей-офф.

Словенский лидер « » Лука Дончич в случае спасения серии с « » (1-3) может стать шестым, звездный форвард «кельтов» Джейсон Тейтум также первый в команде по трем основным статистическим показателям.

Ранее подобное удавалось (3 раза), (2), , Хакиму Оладжувону и Николе Йокичу.