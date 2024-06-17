В истории НБА пять игроков лидировали в командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских плей-офф. Тейтум или Дончич могут повторить

Теги Лэрри Берд Бостон Леброн Джеймс Даллас Тим Данкан НБА Хаким Оладжувон НБА плей-офф Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Дончич и Тейтум имеют шанс повторить редкое достижение плей-офф НБА.

В истории лиги лишь пять игроков лидировали в своих командах по очкам, передачам и подборам в чемпионских розыгрышах плей-офф.

Словенский лидер «Далласа» Лука Дончич в случае спасения серии с «Бостоном» (1-3) может стать шестым, звездный форвард «кельтов» Джейсон Тейтум также первый в команде по трем основным статистическим показателям.

Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (3 раза), Лэрри Берду (2), Тиму Данкану, Хакиму Оладжувону и Николе Йокичу.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Данкан по подборам конечно жестко отметился. Ну и Джокер в прошлом году по ассистам
+1
0
+1
Давай, JT, остался один шаг…
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий