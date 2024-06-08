Лука Дончич – 1-й игрок после Тима Данкана, сделавший дабл-дабл с 30 очками в дебютном матче финала
Лука Дончич повторил достижение Тима Данкана 25-летней давности.
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым игроком после Тима Данкана, сделавшим дабл-дабл с 30+ очками в своем дебютном матче финальной серии НБА.
Дончич набрал 30 очков и сделал 10 подборов в 1-м матче финальной серии против «Бостона» (89:107).
Легендарный центровой «Сан-Антонио» Данкан набрал 33 очка и сделал 16 подборов в первой игре финала 1999 года против «Нью-Йорка» (89:77).
Майкл в 91-м: 36-12-8. Первый матч тоже проиграли, затем 4 подряд взяли.
Речь об этом.