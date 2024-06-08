Лука Дончич – 1-й игрок после Тима Данкана, сделавший дабл-дабл с 30 очками в дебютном матче финала

Теги Бостон Даллас Тим Данкан НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич повторил достижение Тима Данкана 25-летней давности.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым игроком после Тима Данкана, сделавшим дабл-дабл с 30+ очками в своем дебютном матче финальной серии НБА.

Дончич набрал 30 очков и сделал 10 подборов в 1-м матче финальной серии против «Бостона» (89:107).

Легендарный центровой «Сан-Антонио» Данкан набрал 33 очка и сделал 16 подборов в первой игре финала 1999 года против «Нью-Йорка» (89:77).

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3 комментария
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Йокич - первый матч финала: 27-14пас.-10подб.
Майкл в 91-м: 36-12-8. Первый матч тоже проиграли, затем 4 подряд взяли.
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Ответ quznez
Йокич - первый матч финала: 27-14пас.-10подб. Майкл в 91-м: 36-12-8. Первый матч тоже проиграли, затем 4 подряд взяли.
Все верно. Только у Николы это уже был не первый финал (и 30 очков не набрал, к слову), а ЭмДжей играл до Данкана. =)
Речь об этом.
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Ответ viewerigo
Все верно. Только у Николы это уже был не первый финал (и 30 очков не набрал, к слову), а ЭмДжей играл до Данкана. =) Речь об этом.
Понятно. Это так к слову о лидерах.
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