Кендрик Нанн – MVP пятых игр плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскетбол - видео Кендрик Нанн Баскетбол

Кендрик Нанн стал самым ценным игроком пятых игр плей-офф в Евролиге.

28-летний разыгрывающий «Панатинаикоса» помог своему клубу одержать победу в серии с «Маккаби». Греческая команда выграла матч со счетом 81:72.

На счету Нанна 26 очков, 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Защитник реализовал 2 из 6 двухочковых, 6 из 10 из-за дуги и 4 из 4 со штрафной линии. 6 трехочковых стали рекордными среди баскетболистов греческого клуба в плей-офф Евролиги.

13 из 26 очков Нанна были набраны в последней четверти.

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