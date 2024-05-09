Кендрик Нанн – MVP пятых игр плей-офф Евролиги
Кендрик Нанн стал самым ценным игроком пятых игр плей-офф в Евролиге.
28-летний разыгрывающий «Панатинаикоса» помог своему клубу одержать победу в серии с «Маккаби». Греческая команда выграла матч со счетом 81:72.
На счету Нанна 26 очков, 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Защитник реализовал 2 из 6 двухочковых, 6 из 10 из-за дуги и 4 из 4 со штрафной линии. 6 трехочковых стали рекордными среди баскетболистов греческого клуба в плей-офф Евролиги.
13 из 26 очков Нанна были набраны в последней четверти.