Кендрик Нанн и «Панатинаикос» продлили контракт

Кендрик Нанн продолжит выступать за «Панатинаикос».

Стороны подписали продление контракта на 2 года. Новое соглашение включает в себя опцию перехода в НБА этим летом.

Нанн помог « » выйти в «Финал четырех» 2024 года, набрав 27 очков, 5 подборов и 4 передачи в решающем матче серии плей-офф против «Маккаби Тель-Авив» (81:72, 3-2).

28-летний американец прибыл в Грецию, подписав годовой контракт, 31 октября прошлого года. Показатели Нанна в дебютном сезоне в Евролиге – 15,9 очка, 2,6 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.