Кампаццо, Джеймс, Нанн, Хэйс-Дэвис и Лессор – в первой символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги

Евролига объявила состав первой сборной сезона-2023/24.

В первую символическую пятерку вошли: (« »), Майк Джеймс («Монако»), («Панатинаикос»), Найджел Хэйс-Дэвис (« »), Матиас Лессор (« »).

Форвард «Панатинаикоса» Матиас Лессор стал единственным представителем прошлогодней первой сборной, сохранившим свое место. Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс уже попадал в первый состав в сезоне-2021/22, но оказался во второй пятерке в прошлом году.