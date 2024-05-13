Кампаццо, Джеймс, Нанн, Хэйс-Дэвис и Лессор – в первой символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги
Евролига объявила состав первой сборной сезона-2023/24.
В первую символическую пятерку вошли: Факундо Кампаццо («Реал»), Майк Джеймс («Монако»), Кендрик Нанн («Панатинаикос»), Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»), Матиас Лессор («Панатинаикос»).
Форвард «Панатинаикоса» Матиас Лессор стал единственным представителем прошлогодней первой сборной, сохранившим свое место. Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс уже попадал в первый состав в сезоне-2021/22, но оказался во второй пятерке в прошлом году.
В нее вошли:
Слукас (Олимпиакос),
Браун (Маккаби),
Болдуин (Маккаби),
Хезонья (Реал),
Тавареш (Реал)