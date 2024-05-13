Кампаццо, Джеймс, Нанн, Хэйс-Дэвис и Лессор – в первой символической пятерке сезона-2023/24 Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Панатинаикос Реал Баскетбол - видео Факундо Кампаццо Майк Джеймс 1990 Монако Матиас Лессор Найджел Хэйс Кендрик Нанн Баскетбол

Евролига объявила состав первой сборной сезона-2023/24.

В первую символическую пятерку вошли: Факундо КампаццоРеал»), Майк Джеймс («Монако»), Кендрик Нанн («Панатинаикос»), Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»), Матиас Лессор («Панатинаикос»).

Форвард «Панатинаикоса» Матиас Лессор стал единственным представителем прошлогодней первой сборной, сохранившим свое место. Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс уже попадал в первый состав в сезоне-2021/22, но оказался во второй пятерке в прошлом году.

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4 комментария
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Ну все-таки говоря А, говорите и Б, то есть называя первую пятерку сезона нужно называть и вторую пятерку.
В нее вошли:
Слукас (Олимпиакос),
Браун (Маккаби),
Болдуин (Маккаби),
Хезонья (Реал),
Тавареш (Реал)
+2
0
+2
Ответ vaslover
Ну все-таки говоря А, говорите и Б, то есть называя первую пятерку сезона нужно называть и вторую пятерку. В нее вошли: Слукас (Олимпиакос), Браун (Маккаби), Болдуин (Маккаби), Хезонья (Реал), Тавареш (Реал)
Май френд, это спортс, они просто разбили новость на две. ;)
+2
0
+2
Ответ vaslover
Ну все-таки говоря А, говорите и Б, то есть называя первую пятерку сезона нужно называть и вторую пятерку. В нее вошли: Слукас (Олимпиакос), Браун (Маккаби), Болдуин (Маккаби), Хезонья (Реал), Тавареш (Реал)
Вероятно, будет отдельным постом
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Ответ obseru
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