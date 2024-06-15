Эл Хорфорд о Тейтуме: «Наш самый важный игрок»

Эл Хорфорд комплиментарно отозвался о Джейсоне Тейтуме.

Бигмен «Селтикс» назвал форварда «самым важным игроком», когда его спросили, насколько ценно для бостонской команды стабильное участие звездного баскетболиста в матчах.

«Он наш самый важный игрок. И когда ты знаешь, что лучший игрок постоянно доступен, это повышает планку для всех остальных. Люди начинают думать: «Нам нужно позаботиться о том, чтобы и мы были доступны», – сказал .

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд ранее назвал Джейлена Брауна «лучшим игроком» в «Селтикс», сделав данную тему одной из самых актуальных по ходу финальной серии плей-офф.