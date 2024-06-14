Брайан Уиндхорст: «Джейлен Браун близок к награде MVP финала. И это самая важная из личных наград в НБА»

Брайан Уиндхорст рассказал о значении победы для «Бостона».

«Во-первых, Джейсон Тейтум может уже тренироваться в посылании всех к черту. Победив в чемпионате, он получит право говорить все, что ему угодно.

Больше всех от победы получит Джейлен Браун. Он постоянно оказывается недооцененным из-за окружения. Тейтум показывает превосходную статистику и выглядит центральным компонентом системы. Браун был одинаково расстроен непопаданием в защитные сборные сезона и в символические. Это произошло из-за наличия в его команде Дрю Холидэя и Деррика Уайта. Голосующим было тяжело поставить третьего игрока «Бостона» в защитную пятерку.

Браун был лучше Тейтума в финале-2022, но провалился в плей-офф в прошлом сезоне и заплатил цену за это.

Победа в этом году будет для него особенной. Он стал MVP финала Востока и близок к награде MVP финала имени Билла Расселла. И именно эта награда является самой важной среди индивидуальных. MVP сезона дает тебе шансы войти в Зал славы, но все хотят именно трофей Билла Расселла», – заключил эксперт ESPN.