Майк Гринберг: «У «Селтикс» два Бэтмена на площадке»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Брэд Стивенс Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Майк Гринберг поделился мыслями о составе «Бостона».

«За последние годы было столько разговоров о том, чья эта команда, кто ее лидер. В какой-то момент этот вопрос был актуален, и им необходимо было его проработать. На сегодняшний день стало понятно, что этот процесс произошел и привел к необычному результату. Это команда с двумя суперзвездами, и ни один из них не является Робином. При всем уважении к Робину.

У них два Бэтмена на площадке. И это очень редкая ситуация для НБА. Обычно есть явный номер один и явный номер два. То, что они смогли прийти к ситуации, в которой чувствуют себя комфортно в своей роли, не только привело их в финал, к одной победе до титула, но и заставит всю лигу считаться с ними в будущем. Это огромное преимущество, с учетом того, что «большие трио» уходят в прошлое. Эти ребята молоды, будут подписаны на длительный срок. Их организация очень хорошо справляется с подписанием необходимых игроков. Брэд Стивенс – важнейший актив с этой точки зрения.

Не могу пока начинать разговор о династии, но они будут главным препятствием для команд, претендующих на титул, в начале каждого сезона», – заявил ведущий ESPN.

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3 комментария
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Dark knight и light-skin knight?
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Ну все, началась душка "величайшим бостонцем". Скоро еще Билл Симмонс подключится.
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Белые каникулы
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