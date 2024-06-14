Майк Гринберг: «У «Селтикс» два Бэтмена на площадке»

Майк Гринберг поделился мыслями о составе «Бостона».

«За последние годы было столько разговоров о том, чья эта команда, кто ее лидер. В какой-то момент этот вопрос был актуален, и им необходимо было его проработать. На сегодняшний день стало понятно, что этот процесс произошел и привел к необычному результату. Это команда с двумя суперзвездами, и ни один из них не является Робином. При всем уважении к Робину.

У них два Бэтмена на площадке. И это очень редкая ситуация для . Обычно есть явный номер один и явный номер два. То, что они смогли прийти к ситуации, в которой чувствуют себя комфортно в своей роли, не только привело их в финал, к одной победе до титула, но и заставит всю лигу считаться с ними в будущем. Это огромное преимущество, с учетом того, что «большие трио» уходят в прошлое. Эти ребята молоды, будут подписаны на длительный срок. Их организация очень хорошо справляется с подписанием необходимых игроков. – важнейший актив с этой точки зрения.

Не могу пока начинать разговор о династии, но они будут главным препятствием для команд, претендующих на титул, в начале каждого сезона», – заявил ведущий ESPN.