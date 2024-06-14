Единая лига ВТБ не получала предложений о вступлении в турнир московского «Спартака»

Теги Сергей Иванов Единая лига ВТБ МБА-МАИ Руна Баскетбол

Сергей Иванов прояснил ситуацию с московским «Спартаком».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» может стать участником Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Предполагалось, что московский клуб даст свое имя «Руне» или МБА.

По словам почетного президента Лиги Сергея Иванова, до конкретики дело так и не дошло.

«Эти слухи про «Спартак» слухами и остались. Официальных обращений в Лигу по переименованию в «Спартак» ни от кого не было», – сказал Иванов.

В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 12 клубов.

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