Единая лига ВТБ не получала предложений о вступлении в турнир московского «Спартака»
Сергей Иванов прояснил ситуацию с московским «Спартаком».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» может стать участником Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Предполагалось, что московский клуб даст свое имя «Руне» или МБА.
По словам почетного президента Лиги Сергея Иванова, до конкретики дело так и не дошло.
«Эти слухи про «Спартак» слухами и остались. Официальных обращений в Лигу по переименованию в «Спартак» ни от кого не было», – сказал Иванов.
В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 12 клубов.