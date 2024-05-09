Генеральный директор МБА: «У нас не было контактов с обществом «Спартак»

Руководство МБА прокомментировало слухи о возможном переименовании в «Спартак».

«У нас достаточно недавно подписан договор о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак». Мы взаимодействуем по ряду программ в городе. С обществом «Спартак» контактов у нас не было», — заявил генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

В «Руне» от комментариев отказались.

По данным источников ТАСС, « » и МБА заинтересованы в том, чтобы произвести ребрендинг и выступать под названием «Спартак».