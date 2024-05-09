Руководители «Руны» и МБА общались с обществом «Спартак» по поводу смены имени

В Единой лиге ВТБ может появиться клуб «Спартак».

По данным источников ТАСС, «Руна» и заинтересованы в том, чтобы произвести ребрендинг и выступать под именем «Спартака».

Клубы предполагают, что это поможет привлечь зрительскую аудиторию и сделать команду более привлекательной для спонсоров.

МБА закончила сезон на 10 месте в Единой лиге ВТБ с результатом 19-21, но уступила «Самаре» в решающем матче плей-ин.

« » осталась на 11 позиции с показателями 16-24.

В Единой лиге ВТБ информацию о переговорах не подтвердили.