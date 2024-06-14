Сергей Иванов: «Минск» покинул Лигу ВТБ по спортивным причинам, «Руна» не потянула с точки зрения финансов»

Сергей Иванов объяснил выход «Руны» и «Минска» из числа участников Лиги ВТБ.

« » покинул нас по чисто спортивным причинам. Очень жаль, ведь с самого начала существования лиги «Минск» был ее участником. Сначала эта команда называлась «Цмоки‑Минск», потом просто «Минск». Но при этом никогда не выходил в плей‑офф, в отличие от других зарубежных клубов – чешского «Нимбурга», польской «Зелена Гуры», эстонского «Калева» и латвийского ВЭФ. Не получилось, потому что не хватает бюджета. Я даже не знаю конкретных сумм, но бюджет явно недостаточен. Это очевидно по спортивным результатам. «Минск» сам обратился с просьбой исключить его из состава Единой лиги ВТБ, но с одним очень важным условием – в молодежной лиге ВТБ минская команда продолжит играть.

« » не потянула с точки зрения финансов. У клуба задолженности перед игроками. Так получилось, что команда год отыграла и честно призналась, что выполнить регламент лиги не в состоянии», - рассказал почетный президент лиги ВТБ.