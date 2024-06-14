Сергей Иванов: «Минск» покинул Лигу ВТБ по спортивным причинам, «Руна» не потянула с точки зрения финансов»

Теги Сергей Иванов Минск Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Сергей Иванов объяснил выход «Руны» и «Минска» из числа участников Лиги ВТБ.

«Минск» покинул нас по чисто спортивным причинам. Очень жаль, ведь с самого начала существования лиги «Минск» был ее участником. Сначала эта команда называлась «Цмоки‑Минск», потом просто «Минск». Но при этом никогда не выходил в плей‑офф, в отличие от других зарубежных клубов – чешского «Нимбурга», польской «Зелена Гуры», эстонского «Калева» и латвийского ВЭФ. Не получилось, потому что не хватает бюджета. Я даже не знаю конкретных сумм, но бюджет явно недостаточен. Это очевидно по спортивным результатам. «Минск» сам обратился с просьбой исключить его из состава Единой лиги ВТБ, но с одним очень важным условием – в молодежной лиге ВТБ минская команда продолжит играть.

«Руна» не потянула с точки зрения финансов. У клуба задолженности перед игроками. Так получилось, что команда год отыграла и честно призналась, что выполнить регламент лиги не в состоянии», - рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ.

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4 комментария
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Ответ Александр Кудрявцев
Минск не по спортивным причинам, а по политическим причинам 🤷🤷🤷 покинул лигу ВТБ
Чел, там тупо деньги кончились. Совсем. Политика не при чём. Они теперь только чемпионат Белоруссии потянуть могут, что бы на автобусах передвигаться.
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«Не получилось, потому что не хватает бюджета» — по спортивным причинам. Понятно
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Ответ Julius Nwosu
Чел, там тупо деньги кончились. Совсем. Политика не при чём. Они теперь только чемпионат Белоруссии потянуть могут, что бы на автобусах передвигаться.
Это у Руна деньги закончились
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