«Спартак» отказался от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в следующем сезоне («Чемпионат»)
В ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ «Спартака» не будет.
«Спартак» решил отказаться от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в сезоне-2024/25, сообщает «Чемпионат». На решение «Спартака» повлияли долги «Руны».
При этом остается вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в баскетболе 3х3.
Московская «Руна» покинет состав участников Единой лиги ВТБ после дебютного сезона. Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность клуба перед игроками составляет около 80 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в лиге может появиться «Спартак». Говорилось, что команда войдет в одну из существующих организаций, МБА или «Руну».