«Спартак» отказался от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в следующем сезоне («Чемпионат»)

Теги Единая лига ВТБ МБА Руна Баскетбол

В ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ «Спартака» не будет.

«Спартак» решил отказаться от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в сезоне-2024/25, сообщает «Чемпионат». На решение «Спартака» повлияли долги «Руны».

При этом остается вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в баскетболе 3х3.

Московская «Руна» покинет состав участников Единой лиги ВТБ после дебютного сезона. Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность клуба перед игроками составляет около 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в лиге может появиться «Спартак». Говорилось, что команда войдет в одну из существующих организаций, МБА или «Руну».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий