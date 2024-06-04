«Спартак» отказался от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в следующем сезоне («Чемпионат»)

В ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ «Спартака» не будет.

«Спартак» решил отказаться от идеи наличия команды в Лиге ВТБ в сезоне-2024/25, сообщает «Чемпионат». На решение «Спартака» повлияли долги «Руны».

При этом остается вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в баскетболе 3х3.

Московская « » покинет состав участников лиги ВТБ после дебютного сезона. Как пишет «Спорт-Экспресс», задолженность клуба перед игроками составляет около 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в лиге может появиться «Спартак». Говорилось, что команда войдет в одну из существующих организаций, или «Руну».